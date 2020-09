Quarta-feira, 9 de setembro de 2020, atualizada às 8h40

UFJF lança Prêmio Janelas Abertas para incentivo a produções artísticas



Da redação



A Pró-reitoria de Cultura (Procult) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) lançou o Prêmio Janelas Abertas. A iniciativa visa apoiar projetos de diversas áreas artísticas e democratizar os espaços culturais da UFJF, permitindo envolvimento e integração ainda maiores entre a Universidade e as comunidades interna e externa.

Segundo a nota, "serão selecionadas e premiadas financeiramente 150 propostas, considerando-se três possibilidades: Faixa 1, com 50 prêmios no valor de R$ 400; Faixa 2, com 50 prêmios de R$ 700; e Faixa 3, com 50 prêmios de R$ 1 mil".

O prêmio contempla diferentes formatos digitais, visual e audiovisual, englobando música, artes cênicas, artes visuais, cinema, patrimônio cultural e memória, literatura, educação e projetos experimentais, para veiculação nas redes sociais dos centros e setores culturais vinculados à UFJF nos campi de Juiz de Fora e de Governador Valadares. Os proponentes podem se inscrever em duas modalidades, sendo a primeira “Material Já Produzido” para exibição, desde que realizado a partir de janeiro de 2019; e a segunda “Material a Ser Produzido” para exibição.

Inscrições e Avaliação

As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 15 a 30 de setembro de 2020, exclusivamente pelo site do Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm), mediante preenchimento e envio do formulário e da documentação.

As propostas serão avaliadas e ranqueadas pela comissão julgadora do Prêmio, considerando-se originalidade, ineditismo e atualidade, relevância artístico-cultural e/ou histórica, extensão social, clareza e objetividade, adequação técnica e exequibilidade de exibição. A divulgação do resultado preliminar está prevista para 15 de outubro e a do resultado final para o dia 26 do mesmo mês.

Formação de público

A iniciativa visa contribuir para o bem-estar social e a qualidade de vida, apoiando a formação de público, além de incentivar pesquisas e manifestações no âmbito da criatividade. A pró-reitora de Cultura, Valéria Faria, ressalta a importância do Prêmio para minimizar o impacto negativo que o isolamento social tem ocasionado entre os artistas. “Pensamos em envolver todos os equipamentos da Procult para apresentar um instrumento de incentivo, divulgação e engajamento em um momento em que são poucas as possibilidades que se abrem neste segmento”, diz. Ela destaca que arte e cultura, mais do que nunca, tornam-se presenças indispensáveis para amenizar o distanciamento que se fez necessário desde março e acabou criando uma realidade até então improvável.

Veiculação

Os projetos aprovados serão exibidos nas redes sociais do Centro Cultural Pró-Música e Escola de Artes Pró-Música; Centro de Conservação da Memória; Cine-Theatro Central; Forum da Cultura; Memorial da República Presidente Itamar Franco; Museu de Arqueologia e Etnologia Americana; Museu de Arte Murilo Mendes; e Setor de Comunicação, Cultura e Eventos do Campus Governador Valadares.



