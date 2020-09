Quinta-feira, 10 de setembro de 2020, atualizada às 11h20

Atividades culturais e parques estaduais podem reabrir na onda amarela a partir de sábado

Atividades culturais e parques estaduais ganharão protocolos específicos para reabertura na onda amarela do Minas Consciente, plano criado pelo Governo do Estado para garantir a retomada segura e gradual da economia nos municípios. Museus, galerias, bibliotecas, parques e unidades de conservação deverão seguir a lógica modular, como a que foi implementada para academias de ginástica.

Segundo a assessoria do Estado, "a decisão foi tomada nessa terça-feira, 8 de setembro, pelo Grupo Executivo do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (Coes Covid-19), que avaliou as demandas dos setores e a possibilidade de adaptação sanitária dos equipamentos culturais e naturais do Estado".

O governador Romeu Zema ressaltou que a decisão de antecipar a reabertura para a onda amarela foi tomada após especialistas da Saúde avaliarem que os setores possuem capacidade de se adaptar aos protocolos sanitários e garantir a segurança dos visitantes. “Já estamos observando um cenário mais controlado da pandemia em Minas Gerais e, com isso, será possível liberarmos algumas atividades. Agora, as macrorregiões que estiverem na onda amarela poderão retomar parcialmente as atividades culturais, desde que estejam dentro dos protocolos de segurança. Assim, museus, parques estaduais e outros patrimônios do Estado poderão ser visitados novamente”, afirmou.

Ondas

Zema também destacou que o Comitê Executivo Covid-19 decidiu, em reunião nesta quarta-feira, 9, , pelo avanço da macrorregião de Saúde Triângulo do Sul para a onda verde, após avaliar que a localidade possui índices controlados da doença e uma quantidade suficiente de leitos disponíveis. Por outro lado, a macrorregião Triângulo do Norte apresentou aumento no número de casos e, por isso, vai regredir para a onda vermelha.

“Fico muito satisfeito que mais uma macrorregião, que inclui as cidades de Iturama, Frutal e Uberaba, possa ir para a onda verde. Isso reflete uma posição de segurança na localidade em relação à pandemia. Mas ainda temos regiões na onda vermelha, o que nos causa preocupação. Por isso, precisamos levar adiante todas as medidas de prevenção; elas continuam sendo extremamente importantes. O uso de máscara, o distanciamento e a higienização são fundamentais”, ressaltou.

Todas as mudanças definidas pelo Comitê passam a valer no próximo sábado (12/9), após publicação no Diário Oficial.



