Sexta-feira, 11 de setembro de 2020, atualizada às 10h15

Show Trupicada diverte a criançada no final de semana



Da redação



A Banda Trupicada invade a programação do Diversão em Cena ArcelorMittal Online, neste domingo, 13 de setembro, às 16h, com transmissão pelo Facebook (Facebook.com/DiversaoEmCena) e YouTube (youtube.com/c/FundacaoArcelorMittal). Cantigas de roda e brincadeiras antigas marcam esse espetáculo cheio de composições autorais.

O show mostra aos pequenos estilos musicais variados como frevo, choro, moda de viola e rock. O objetivo é contribuir para a formação musical do público infantil. A banda Trupicada, composta por oito integrantes de Juiz de Fora, já se apresentou em várias cidades do Brasil. O repertório é fruto de muita pesquisa da música brasileira, bem como da vivência com crianças em escolas de educação infantil e ensino fundamental, onde os músicos atuavam como professores de instrumentos.

