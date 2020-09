Sábado, 12 de setembro de 2020, atualizada às 8h28

Mariano Procópio abre inscrições para atividades da 14ª Primavera dos Museus

Da redação



Diante do cenário de pandemia, a programação da 14ª edição da Primavera dos Museus será no meio virtual. E dentre as ações elaboradas pela equipe do Museu Mariano Procópio e apoiadores, duas atividades serão realizadas para público limitado, sendo necessária inscrição.

A palestra “Humor no Acervo do Museu” será destinada ao público de acadêmicos, com direito a certificado digital. Já a oficina temática “Construindo Arte” será para crianças de seis a nove anos. Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone 3690-2027, e-mail maprocultural@pjf.mg.gov.br, ou enviando mensagem pelo Instagram (@museumarianoprocopio). Além dessas, o público poderá conferir outras atividades, com participação livre. A programação acontecerá entre os dias 21 a 27.

No dia 22, de 10 às 11h, acontecerá a palestra “ Humor no Acervo do Museu”, ministrada pelo historiador Sérgio Augusto Vicente. A atividade será por meio de live privada. Os participantes serão adicionados ao perfil de atividades educativas da instituição no Instagram. Para participar é necessário ter conta na rede social, e informar o perfil no momento da inscrição, além de nome completo.

A oficina “Construindo Arte” será no dia 26, de 10 às 12h, através da plataforma Google Meet. As inscrições devem ser realizadas até o dia 18. Após isso, os responsáveis receberão código para acesso e serão adicionados a grupo de Whatsapp, onde receberão, ao longo da semana, informações sobre a atividade, como acessar o conteúdo e materiais a serem utilizados.

A “14ª Primavera dos Museus” é promoção das instituições brasileiras, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), que une as entidades durante uma semana, em torno de atividades para todos os públicos. O tema definido pelo órgão para a edição de 2020 é “Mundo Digital: Museus em Transformação”.



Programação

• Dia 21, 9h

Ação educativa: "Arte em Casa" - Criação de mosaicos, com a visão que o público tem do Museu “Mariano Procópio”, trabalhando com as experiências que os visitantes tiveram no espaço. As imagens dos trabalhos serão publicadas nas redes sociais da instituição ao longo da semana. Acompanhe o vídeo tutorial no Instagram ou Facebook. Livre para todas as idades.

• Dias 21 a 27

- Museu em vídeo: divulgação de trabalhos ao longo da semana, com temáticas diversas. Acompanhe as redes sociais da instituição. Conteúdo cultural*.

• Dia 22, de 10 às 11h

Palestra - Live temática: - “Humor no Acervo do Museu”, com Sérgio Augusto Vicente, historiador do Museu “Mariano Procópio”. Live fechada para inscritos.

Os participantes serão adicionados em perfil de atividades do Museu no Instagram. Atividade com certificado digital*. É necessário ter conta no Instagram.

Atividade com inscrições pelo telefone 3690-2027, e-mail maprocultural@pjf.mg.gov.br, ou mensagem no ]Instagram do Museu (@museumarianoprocopio). Para estudantes e interessados no tema.

• Dia 23, às 10h

Oficina: “Faça Você Mesmo - Construindo Brinquedos”. Vídeo ensinando as crianças pára atividades em casa. Disponível nas redes sociais do Museu.

Para crianças e adolescentes.

• Dia 24, de 10h30 às 11h

Visitação mediada em live pela Villa “Ferreira Lage”. Live realizada pelos colaboradores do Museu. A atividade será no Instagram da instituição, e posteriormente compartilhada no Facebook. Livre para todos os públicos.

• Dia 25, às 10h

Ação educativa - "Quebra-cabeça com Acervo". Disponibilização do jogo online, com fotos de itens do Museu. Link disponível na Bio do Instagram da instituição e publicação na página do Facebook.

Para todas as idades.

• Dia 25, de 10 horas às 10h30

Distribuição de mudas de plantas dos jardins do Museu, a ser realizada na entrada do parque da instituição, conforme edições anteriores, juntamente com a equipe do setor. Os interessados poderão doar caixinhas vazias de leite ou suco, para produção de novas mudinhas. Atividade livre.

- Dia 26, de 10 às 12h

Oficina temática infantil: "Construindo Arte". Para participar é necessário acessar a plataforma Google Meet, disponível para os sistemas Android e IOS na loja de aplicativos do celular e computadores. Atividade com inscrições pelo telefone 3690-2027, e-mail maprocultural@pjf.mg.gov.br ou mensagem no Instagram do museu (@museumarianoprocopio).





• Dia 27, de 9h30 às 10h30

Aula de ioga em live. Dando continuidade ao projeto já existente no espaço do Museu, de maneira virtual, a professora Mariana Mendes realizará aula especial, diretamente do parque.

Atividade realizada no Instagram do Museu. Participação livre.







