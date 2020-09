Sábado, 26 de setembro de 2020, atualizada às 7h40

A Pequena Sereia leva fantasia ao Diversão em Cena ArcelorMittal



Da redação



Inspirada nos musicais da Broadway e dirigida por Fernando Bustamante, a peça A Pequena Sereia retorna ao Diversão em Cena ArcelorMittal online. A transmissão ocorre neste domingo, 27 de setembro, às 16h, pelo Facebook (Facebook.com/DiversaoEmCena) e YouTube (youtube.com/c/FundacaoArcelorMittal).

A montagem conta a história de Ariel, uma sereia encantada com o mundo dos humanos. Ela se apaixona pelo príncipe Eric e, para poder viver com seu amado, faz um acordo com Úrsula, a Bruxa do Mar. O objetivo é conseguir as sonhadas pernas. No espetáculo, todos os atores cantam ao vivo, além de interagirem bastante com a criançada.

