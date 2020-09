Terça-feira, 29 de setembro de 2020, atualizada às 10h

Escritora Margareth Marinho lança livro Galinha Assada? Humm!!!

A escritora Margareth Marinho finalizou seu sétimo livro “Galinha Assada? Humm!!!”, que tem 22 páginas e ilustrações do artista visual Daniel Rodrigues.

Coordenadora do Projeto Escola de Escritores, da Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Margareth faz jogo de sinestesia, misturando as palavras com sensações visuais, olfativas e de temperatura, para contar a história de “Maroca”, uma galinha curiosa e desastrada. A obra já está disponível para pré-venda, com frete grátis para todo o Brasil, e os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (32) 99167-7013.

O lançamento será no dia 8 de outubro, em live pelo Facebook da escritora, com direito a contação de história e sorteio de kit com livro, bolsinha temática, a receita do pão que é produzido na história e um pacotinho de fermento. Margareth contou que essa história foi escrita há cerca de dez anos: “Durante todo esse tempo, não permaneceu esquecida. Volta e meia, pegava o texto para lapidar, incluir ou tirar personagens e passagens. Metaforicamente, foi uma massa que coloquei para descansar. Fui corrigindo o tempero e a textura. Então, chegou o dia em que pensei: está pronta! Coloquei o livro no forno e ele está saindo agora. Quentinho”.

Acostumada a criar para o público infantojuvenil, ela revelou que fez questão de repetir a parceria com Daniel Rodrigues, que já havia ilustrado as duas edições da publicação “Dossiê Saci”, sendo a primeira financiada pela Lei “Murilo Mendes” de Incentivo à Cultura, mantida pela Fundação Cultural “Alfredo Ferreira Lage” (Funalfa).

O resultado tem agradado quem já conhece o novo livro. “Foi muito prazeroso ilustrar esse trabalho. Utilizei a técnica de aquarela e explorei a memória afetiva. Vivi a infância no interior de Minas, casa com quintal e galinheiro. Então, essa história da Margareth é muito próxima às minhas experiências. É também uma responsabilidade e uma honra repassar essas sensações para gerações de apartamento. Permitir que as crianças da cidade entendam, de forma lúdica, o que é ter quintal, galinheiro e terra”, afirmou Daniel.

Conforme a autora, “Galinha Assada? Humm!!!” foi escrito para leitores de todas as idades: “A história permite trabalhar uma série de conceitos em oficinas literárias. A gente aborda sabores, aromas e outras sensações. Questiona a importância das medidas corretas para as receitas darem certo, e fala sobre os animais domésticos e de estimação”.

Margareth Marinho também é autora de “A Tia Míope” (Lei “Murilo Mendes”/2006), “Dossiê Saci” (idem, 2007, com edição revista e ampliada em 2017), “Pé de Saci” (2016), “O Fantasma na Árvore” (2018) e “Manual de Saciologia” (2019, publicação que obteve o segundo lugar na edição 2018 do “Prêmio Off Flip de Literatura”, categoria Infantojuvenil).

