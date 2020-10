Quarta-feira, 30 de setembro de 2020, atualizada às 8h50



Caetano Brasil é indicado ao prêmio Grammy Latino



Da redação



O clarinetista, saxofonista e compositor Caetano Brasil é um dos brasileiros indicados para o Grammy Latino de 2020. O juiz-forano concorre na categoria de melhor álbum instrumental com “Cartografias”, CD lançado em dezembro de 2019 em todas as plataformas digitais e com show de lançamento no Projeto Palco Central, no Cine Theatro Central.

Cartografias é o segundo álbum autoral e instrumental do artista que está à frente do quarteto que leva seu nome e é formado por ele, Guilherme Veroneze (piano), Gladston Vieira (bateria) e Adalberto Silva (contrabaixo). O CD de produção independente foi gravado no Estúdio Versão Acústica, em São João Nepomuceno/MG, com mixagem de Ricardo Itaborahy e masterização de Nando Costa. A produção executiva é da Eliza Granadeiro/ Sinfônica Produções e o projeto gráfico é de Renan Torres.

Segundo o artista, "a notícia desta indicação iluminou meu dia. Por si só, ela já é um prêmio, um reconhecimento por um trabalho que levo tão a sério e que é feito, sobretudo, com muita verdade. Esta indicação contempla toda uma equipe de profissionais e pessoas incríveis, contempla o cenário da música instrumental independente no Brasil, contempla os artistas do interior, que sabem o quão importante é impactar com suas linguagens toda e qualquer realidade e, por fim, contempla também artistes LGBTQIA+ e negros. Ela não é só minha, é um símbolo partilhado com muita gente que me precede, convive comigo e que pode vir a se inspirar na minha música”.

A divulgação dos indicados para o Grammy, que recebeu mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias, aconteceu nesta terça, 29 de setembro, e foram consideradas as melhores gravações musicais realizadas entre junho de 2019 e maio de 2020. O evento de premiação dos artistas de cada categoria acontece em 19 de novembro, em formato remoto, com transmissão pela Rede Univision.

Trajetória Caetano Brasil

Com uma crescente atuação no cenário musical, Caetano foi premiado em 1º lugar no XVIII Prêmio Nabor Pires Camargo Instrumentista (Indaiatuba/SP) e também como “Melhor Instrumentista” do XIX Prêmio BDMG Instrumental (Belo Horizonte/MG), ambos em 2019.

Ainda em 2019, ele foi homenageado com a Medalha Geraldo Pereira, concedida pela Câmara Municipal de Juiz de Fora, como reconhecimento pelo seu trabalho de produção, difusão e engrandecimento de manifestações artístico-culturais na cidade e região.

Nos últimos anos, ele tem se notabilizado também por sua atuação na direção musical de trabalhos artísticos variados e de iniciativas culturais como o projeto “Chora, Princesa – um painel do choro contemporâneo de Juiz de Fora”, co-idealizado por ele, cujo álbum foi lançado em 2019.

Caetano possui uma presença online dinâmica com a criação de conteúdos específicos para as mídias que possuem grande alcance de público como as webséries “Conversa de Improviso” e “Em pauta” e o single visual “Romani”. A partir de 2020, destaca-se a produção artística para o canal no YouTube, apresentando arranjos originais de choro para músicas de outros gêneros, conteúdos educativos e performances diversas.

