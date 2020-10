Sábado, 3 de outubro de 2020, atualizada às 10h

Casa D’Itália em Juiz de Fora será levada a leilão nos próximos 60 dias



Jorge Júnior

Editor



A Casa D'Italia em Juiz de Fora vai a leilão no dia 3 de dezembro, daqui a 60 dias. O documento com data da última quarta-feira, 30 de setembro, assinado pelo cônsul Dario Savarese, representante do Consulado da Itália em Belo Horizonte, foi publicado no site.

Segundo o documento, o lance inicial é de R$ 21 milhões, sendo R$ 19,5 milhões para o casarão da Avenida Barão do Rio Branco - construído em uma área total de 3.309m² - e R$ 1,5 milhão para o segundo imóvel, situado à rua Henrique Surerus, com 245m². "Trata-se de uma construção protegida pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora. Segundo os termos do tombamento arquitetônico, devem ser preservadas a volumetria do edifício, assim como a organização formal das suas quatro fachadas e a divisão do espaço interno, segundo a sua concepção original", explica o texto.



Na publicação, o Consulado deixa o espaço disponível para a visita, desde que seja agendada com antecedência. "Os interessados deverão apresentar as ofertas até às 12h do dia 30 de novembro, em Belo Horizonte".

Surpreso, o presidente da Associação Ítalo Brasileira San Francesco di Paola, Paulo José Monteiro de Barros recebeu a notícia com muita tristeza: "querem colocar uma pedra em cima de tanta coisa importante feita pelos italianos". Ele explica que o imóvel está em nome do governo italiano pois, foi a forma encontrada pelo grupo fundador da Casa para se ter alguma garantia de continuidade e impedir que houvesse desvio de função ou venda do imóvel. "E olha a ironia", diz.

História

A Casa D’Italia Juiz de Fora, foi inaugurada no ano de 1939 com o intuito principal de auxiliar e unir a colônia italiana da cidade. Sob a responsabilidade da Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri, sua construção foi erguida com um projeto em estilo Art Déco. Naquela época, as suas funções eram principalmente de instrução, escola, biblioteca, hospital, beneficência, lazer e esporte. Para abrigar todas as atividades, o prédio contava com dois andares e um subsolo, sendo projetados pelo filho de Pantaleone Arcuri, o arquiteto Raphael Arcuri, a partir da colaboração financeira de membros da colônia italiana da cidade.

Nos dias de hoje, após oito décadas de funcionamento, a Casa D’Italia Juiz de Fora permanece com seu propósito inicial. Auxiliando as famílias dos imigrantes, a agência consular, representando o consulado da Itália em Minas Gerais, permanece na sede da instituição, dando instruções sobre aquisição de cidadania e passaporte italiano.

Além disso, ampliaram-se todas as suas atividades culturais. Possui também a Capela de San Francesco di Paola e é sede de associações parceiras na divulgação da cultura italiana em Juiz de Fora, como o Grupo de Dança Folclórica Italiana Tarantolato e o Curso de Língua e Cultura Italiana e o time Bocha Casa D’Italia Juiz de Fora, que representa a instituição em campeonatos por todo o Brasil.

O espaço também funciona como um centro de cultura, abrigando diversas atividades como: coral, orquestra de cordas, aulas de música, escola de pizzaiolo, grupo de bordadeiras, atelier de artes, cancha de bocha, estúdio de design, centro de estética, aulas de artes marciais e Yoga. Além de contarmos com auditório onde são realizadas eventos típicos, palestras, festas e demais atividades promovendo a cultura italiana.

Gerenciando todas estas atividades, a Casa D’Italia por meio de sua mantenedora, a Associação Ítalo Brasileira San Francesco di Paola possui o departamento de cultura, responsável por toda a programação cultural da instituição, englobando a promoção de eventos gastronômicos, palestras, oficinas, exposições, eventos culturais e campanhas sociais.

O Portal ACESSA.com não conseguiu contato com o Consulado em Belo Horizonte.

