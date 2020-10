Quarta-feira, 14 de outubro de 2020, atualizada às 7h40

Leilão da Casa D’Italia é suspenso

Da redação



O senador italiano Ricardo Merlo suspendeu, na manhã desta terça-feira, 13 de outubro, a venda da Casa D’Italia de Juiz de Fora.

Pelo Twitter, o secretário de Relações Internacionais da República Italiana, Merlo, que representa a América do Sul no Senado, escreveu: “Confirmo oficialmente: acabamos de suspender a venda da Casa D’Italia de Juiz de Fora. Uma associação que deve permanecer para nossa comunidade italiana no Brasil”.

A Casa D'Italia em Juiz de Fora vai a leilão no dia 3 de dezembro. O documento com data da última quarta-feira, 30 de setembro, assinado pelo cônsul Dario Savarese, representante do Consulado da Itália em Belo Horizonte, foi publicado no site.

A Associação Ítalo Brasileira San Francesco di Paola, mantenedora da Casa D'Itália em Juiz de Fora, criou um abaixo-assinado virtual contra o leilão do imóvel pelo Consulado Italiano em Belo Horizonte.

O documento, criado no dia 3 de outubro já contabiliza mais de 7.879 assinaturas, sendo que a meta estipulada é de 10.000.

