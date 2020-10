Terça-feira, 27 de outubro de 2020, atualizada às 10h20

Musicamamm retorna com apresentação da banda Muamba

A banda Muamba faz show nesta quinta-feira, 29 de outubro, às 17h, no canal no YouTube do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) para marcar a retomada do projeto Musicamamm em 2020.

Formada em 1995 pelo vocalista Eminho e o guitarrista Xerem, a banda juiz-forana que abraça diferentes gêneros musicais já contabiliza mais de 20 anos de carreira. Muamba surgiu da união de músicos integrantes das ex-bandas de Eminho e Xerem. Hoje, além dos dois músicos, a banda também é composta pelo baixista Grillo e o baterista Lucas.

Depois de três anos marcando presença em eventos na Zona da Mata, o primeiro CD, lançado em 1997 pela gravadora Virgin e dirigido pelo produtor musical Rick Bonadio, emplacou o hit de sucesso “Pega Leve”, pela participação no seriado Malhação, da Rede Globo. A partir de então, logo vieram novos álbuns, projetos em EP, apresentações em programas televisivos e uma agenda lotada de shows nacionais e, até mesmo, internacionais.

No ano de 2018, a banda retornou com mais um single, “Vou desligar”, e teve a honra de interpretar a primeira versão autorizada pelo rei Roberto Carlos da canção “Lady Laura”. Com uma sonoridade única, fruto da mistura de estilos musicais, o Muamba traz performances com muita energia e uma atmosfera diferente e descontraída para o público.

Serviço

Show – Banda Muamba

Data: 29 de outubro (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: YouTube



