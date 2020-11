Sábado, 7 de novembro de 2020, atualizada às 8h

Domingo no Campus em Casa tem live sobre a personagem Mafalda



Da redação



O Domingo no Campus chega a sua 4ª edição on-line, neste domingo, dia 8 de novembro. As atividades serão transmitidas pelo Facebook e pelo Instagram do projeto, com sorteio no encerramento. O evento acontece de forma remota devido à pandemia do novo coronavírus e às recomendações de isolamento social.

O Domingo no Campus em Casa terá uma novidade especial. O professor de história e mestre em sociologia da educação, Raphael Reis, participará de um bate papo sobre a personagem Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino, que morreu recentemente aos 88 anos. A conversa terá como foco as infinitas possibilidades de uso para pais e educadores da personagem preocupada com a humanidade e com a paz mundial.

O evento também promove brincadeiras, contação de histórias e muita música. Diversos projetos da UFJF marcam presença, como montagem de brinquedos, oficina de bordado e ginástica para a terceira idade. Para quem gosta de eletrônicos, o projeto Rinobot, com a equipe de competição de robótica da UFJF, vai ensinar a montar um circuito de um semáforo em casa.

A abertura ao vivo será às 9h no Facebook do Domingo no Campus. A partir das 9h10 serão transmitidas as oficinas. Confira a programação completa.

Domingo, 8 de novembro

9h – Abertura ao vivo

9h10 – Ginástica para a terceira idade – “Cuide-se em casa” com a professora Vanessa Cupertino

9h20 – Oficina de Bordado – Literatura e Bordado “Exercitando o Olhar: Livro de Pano” com a professora Gabriela Machado

9h35 – Rinobot Team – Equipe de competição de robótica UFJF com a coordenadora Profª Ana Sophia Cavalcanti Vilas Boas e o aluno Vinícius Souza Almeida do curso de Ciência da Computação – “Monte um Circuito de um Semáforo em Casa”

9h45 – Oficina de Bordado – Literatura e Bordado “Exercitando o Olhar: bordando Sabela, novela de Conceição Evaristo” com a professora Gabriela Machado

10h – Oficina de Jogos e Brincadeiras – “As brincadeiras sensoriais – diversão e criatividade” com os professores Danuza da Silva Moraes, Jerônimo Dutra Lopes, Jonathan Barra Pereira e Ursula Campos Zeringota Silva

10h15 – Oficina de montagem de brinquedos: produção de brinquedos com materiais recicláveis em tempos de isolamento social – “Câmera de Papelão” com as professoras Juliana Barros e Ana Carolina Mattos

10h30 – Oficina de Bordado – “Exercitando o Olhar: a partir de Carolina de Jesus” com a professora Gabriela Machado

10h40 – Projeto de Extensão Era Outra Vez: Compartilhando Leituras, enaltecendo práticas pedagógicas com as coordenadoras Profª Geruza Cristina Meirelles Volpe e Profª Suzana Lima Vargas em conjunto com os alunos Alef Tavares da Filosofia e Juliane de Paula da Pedagogia

11h – Jogos e brincadeiras: “Jogo da velha e suas possibilidades” com os professores Danuza da Silva Moraes, Jerônimo Dutra Lopes, Jonathan Barra Pereira e Ursula Campos Zeringota Silva

11h15 – Musicalização Funga Alafia – “Brincando de Percussão com o Corpo Rítmico” com o professor Estevão Maciel

11h30 – Tia Nilceia, Ana Maria e Zuza contam “A lenda do tambor africano” na Oficina de Contação de Histórias. Ao vivo no Facebook

11h45 – Live no Facebook do Domingo no Campus com o Professor Raphael Reis – Bate Papo sobre a personagem Mafalda do cartunista Quino e suas infinitas possibilidades de uso para pais e educadores

12h – Encerramento ao vivo no Facebook e Sorteio de brinde no Instagram

Foto: Alejandro Pagni/ AFP

