Sábado, 7 de novembro de 2020, atualizada às 7h50

Inscrições no edital da Lei Aldir Blanc terminam na segunda-feira

Da redação



O prazo de inscrições no edital de premiação cultural da Lei Aldir Blanc, lançado pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), será encerrado na próxima segunda-feira, 9 de novembro. Os interessados podem pleitear cerca de 400 prêmios, nos valores de R$ 3 mil, R$ 9 mil e R$ 15 mil, conforme a categoria em que se enquadrarem.

O edital e o formulário de inscrição podem ser acessados no site funalfa.com.br/leialdirblanc. Buscando democratizar o processo, a Funalfa adotou também a inscrição oral para atender pessoas com dificuldade de acesso à Internet ou que precisem de apoio para compreender pontos do edital. O proponente que optar por essa modalidade de inscrição deve fazer a solicitação pelo telefone 3690-7036, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

A equipe do Departamento de Acesso à Cultura recebe os pedidos e verifica a melhor forma de atendimento. A fundação também mantém canais de atendimento para tirar dúvidas ou explicar o processo. O serviço pode ser acionado por meio de mensagem para o WhatsApp 99912-0157, pelo e-mail leialdirjf@gmail.com ou pelo telefone 3690-7036 (12h às 18h).

Maior investimento no mercado local de cultura, o edital da Lei “Aldir Blanc” tem recursos do Fundo Nacional de Cultura. Os critérios foram amplamente discutidos com os agentes de cultura da cidade, por meio de 24 reuniões virtuais e uma live.







Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Conteúdo Recomendado

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.