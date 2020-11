Sexta-feira, 20 de novembro de 2020, atualizada às 10h20

Concert D’Apollon abre edição virtual do 31º Festival com joias do barroco francês



Grupo dedicado ao repertório francês menos conhecido das plateias contemporâneas, o Concert d’Apollon faz, neste sábado, 21 de novembro, a abertura do 31º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga em sua primeira edição virtual, no canal do Centro Cultural Pró-Música no YouTube. O programa Les petits joyaux des Mrs François Couperin et Marin Marais - Mélange des pièces pour le Clavecin, la Viole, l’Hautbois et le Violon – é dedicado a dois dos maiores compositores do barroco francês.

No palco – isto é, no ambiente intimista da casa do músico brasileiro João Rival em Haia (Holanda), onde o concerto especial foi gravado no início de novembro – reúnem-se Rival (diretor artístico e cravista), o também brasileiro Beto Caserio (oboé), o israelense Alon Portal (viola da gamba) e a holandesa Elise Dupont (violino). Em entrevista por e-mail à Pró-reitoria de Cultura dez dias antes da gravação, Rival explicou que a Holanda estava em ‘semilockdown’ e que provavelmente a situação vai piorar até o fim do ano com a chegada do inverno no hemisfério Norte. Segundo ele, o número de casos de Covid-19 já aumentou muito no país.

Apesar disso, Rival se entusiasma com o fato de abrir o Festival este ano: “Será uma honra e espero que seja o primeiro de muitos concertos, virtuais ou não.” Mesmo à distância, a participação é um reencontro do cravista com o evento, do qual chegou a participar ainda na adolescência, como aluno. Em sua opinião, a realização da edição em formato on-line é “uma iniciativa maravilhosa e extremamente importante”, por ser um incentivo à cultura e aos músicos no momento atual.

“Poder prover para a sociedade música de boa qualidade através de uma instituição de ensino federal, é, ao meu ver, crucial. Acredito que toda a sociedade está aprendendo a lidar com novas formas de comunicação. Ao mesmo tempo que temos que ficar em casa, estamos todos entrando em contato com mais pessoas, e o acesso à informação e à cultura está, de certa maneira mais próximo.”

Repertório inédito

O quarteto é apenas uma das formações possíveis do Concert D’Apollon, que pode chegar a reunir 30 músicos, dependendo do repertório a ser executado pelo grupo. Criado em 2015 pelo carioca João Rival, o Concert D’Apollon se propõe a interpretar a música francesa de maneira historicamente informada e ao mesmo tempo inovadora. “Utilizamos sempre edições feitas especialmente para cada programa. O objetivo do grupo é apresentar peças 'inéditas' para o nosso tempo, trazendo o frescor, a elegância, graciosidade e a imponência do barroco francês para o nosso cotidiano”, ressalta Rival.

Segundo o diretor artístico, François Couperin e Marin Marais escreveram música de alta qualidade e tiveram carreiras prolíficas que representam muito bem o gosto musical francês da época. “Couperin é mais conhecido pela sua grande obra para cravo, e Marais, por sua vez, revolucionou a música para gamba”, observa Rival.

O programa gravado para o 31º Festival apresenta "pequenas joias" escritas pelos dois compositores para a formação de câmara. “As peças podem ser tocadas por diferentes instrumentos. Apresentaremos então algumas transcrições e adaptações da música de Marais e Couperin para cravo, oboé, violino e viola da gamba, trazendo ao espectador um concerto onde se possa degustar a música dos dois compositores de uma forma especial.”

O 31º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga é uma realização da Pró-reitoria de Cultura e Centro Cultural Pró-Música/UFJF.



31º Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga – Edição virtual

Les petits joyaux des Mrs François Couperin et Marin Marais - Mélange des pièces pour le Clavecin, la Viole, l’Hautbois et le Violon – Le Concert D’Apollon - Concerto de abertura

Dia 21, às 20h, no canal do Centro Cultural Pró-Música no YouTube

* Às 19h, palestra do professor de Música da UFJF Rodolfo Valverde faz a contextualização histórica dos programas dos concertos.



