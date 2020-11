Sábado, 21 de novembro de 2020, atualizada às 9h20



Confira a programação completa do Primeiro Plano 2020



Da redação



O Primeiro Plano - Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades começa na próxima terça-feira, dia 24 de novembro. Nesta edição, serão exibidos mais de 50 filmes durante cinco dias de evento. A participação é gratuita. O encerramento acontece no dia 28 de novembro (sábado), com a solenidade de premiação.

Em razão da pandemia, toda a programação será online, por meio da plataforma InnSaei.tv. As mostras competitivas começam na quarta (25) e cada sessão ficará disponível por 24h. Dessa forma, quando a programação do segundo dia entrar no ar, as produções do primeiro dia são retiradas do site e assim sucessivamente. Os links para acesso a toda programação poderão ser encontrados no site primeiroplano.art.br, nas respectivas datas.

A abertura do Primeiro Plano 2020, na terça, acontece a partir das 20h, com a exibição dos curtas “Cansei(o)”, de Jadson Reis, e “Deus me livre”, de Alexei Divino. Na mesma noite, a organização trará o longa “Maria Luiza”, de Marcelo Díaz.

Além dos filmes, cujos horários de exibições podem ser conferidos ao fim deste texto, o Primeiro Plano manterá a tradição de discutir o cinema ao longo do evento, mas de maneira remota. Ciclos de debates com realizadores estão programados entre os dias 25 e 27, sempre às 20h, por meio da plataforma Zoom.

Paralelamente às exibições, ao longo de toda semana, ocorrem também as oficinas temáticas, voltadas a estudantes e profissionais de cinema e áreas afins. As informações deste evento foram enviadas em e-mail anterior, mas podem também ser conferidas no site primeiroplano.art.br.

A organização convida os colegas da imprensa para a cobertura do festival. Para pautas específicas, favor entrar em contato para agendamento com a fonte.

Programação 2020

24/11

20h – Sessão de Abertura

Cinejornal (10 min)

Cansei(o), de Jadson Reis (2 min)

Deus me livre, de Alexei Divino (16 min)

Maria Luiza, de Marcelo Díaz (80 min)



25/11

16h – MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL 1

1996, de Rodrigo Brandão

Retratos de uma jovem em quarentena, de Iago de Medeiros

A garça velha, de Marc NaNo

A garota com todos os dons, de João G. Cendretti, Nicolly Matos & Leonardo Heringer.

A vida é coisa que segue, de Bruna Schelb Corrêa

Domingo no paint, de Gustavo Furtuoso Ribeiro

Vida dentro de um melão, de Helena Frade

Tal pai, tal filho, de Lucas Andries

Sagrado, de Mayara Moreira



16h – MOSTRA COMPETITIVA MERCOCIDADES 1

Neguinho, de Marçal Vianna

Altcell, de Matheus Galvão & Erik Fischer

Maratonada, de Gabriel Almeida e Letícia Catalá

Gilson, de Vitória Di Bonesso

O silêncio lá de baixo, de Pamella Araújo

O beijo / El b(eso), de Alexa Centurión Chocobar

Meninos rimam, de Lucas Nunes

Boneca Quebrada / Muñeca tota, de Gaspar Aguirre & Román Sovrano

O desenho de um peixe / El dibujo de un pez, de Juana Castro

Letícia, Monte Bonito, 04, de Julia Regis



20h – Zoom – Debate dos filmes



26/11

16h – MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL 2

Suellen e a diáspora periférica, de Renata Dorea

Ir à praia, de Beatriz Dias

Janaína sem cabeça, de Bruna Schelb Corrêa

Na pele, de Luana Nogueira

Epidemia nacional, de Bruno Ferreira

Reflexo reverso: o outro em branco, de Fernanda Thomaz

(In)existente – a vida pelo seu olhar, de Stéphanie Ferreira Nunes do Nascimento

MoverAção pela pátria, de Gutão

Vale?, de Eric Moreira



16h – MOSTRA COMPETITIVA MERCOCIDADES 2

Endless love, de Duda Gambogi

A barca, de Nilton Resende

Vai melhorar, de Pedro Fiuza

Volta seca, de Roberto Veiga

Mãe chuva / Mamapara (Madre lluvia), de Alberto Flores Vilca

Inabitáveis, de Anderson Bardot



20h – Zoom – Debate dos filmes



27/11

16h – MOSTRA COMPETITIVA REGIONAL 3

Nó no couro, de Mariana Martins

Passeio de vento, de Bruna Schelb Corrêa & Luis Bocchino

Cronotopo, de Diogo D’Melo

Travessia, de Matheus Assunção Braz Monteiro

Perseguição no meio, de Xzmcrz

Espresso, de B.N.L.

Que horas vai passar, de Gutão

Confecção do coração, de Natane Castro

Aparecida, devoção, milagres e bênçãos, de Inês Maria de Oliveira

Não subestime, de Lipe Veloso



16h – MOSTRA COMPETITIVA MERCOCIDADES 3

O que pode um corpo?, de Victor Di Marco e Márcio Picoli

Janaína, de Letícia Silva

Rosário, de Igor Travassos e Juliana Soares

Não me chame assim, de Diego Migliorini

A fome que devora o coração, de Raiane Ferreira

Enraizadas, de Gabriele Roza e Juliana Nascimento

Perifericu, de Nay Mendl, Vita Pereira, Rosa Caldeira, Stheffany Fernanda



20h – Zoom – Debate dos filmes



28/11

20h – Cerimônia de premiação (Zoom)

21h – Sessão de encerramento

Sangro, de Tiago Minamisawa, Bruno H Castro e Guto BR (7 min)

Aqueles dois, de Émerson Maranhão (15 min)

O Professor / El Maestro, de Cristina Tamagnini e Julián Dabien (68 min)

