Cinemamm traz José Sette em live sobre o documental e o ficcional em sua obra

por Da redação - 14/12/2020

Para fechar com chave de ouro as edições virtuais do projeto Cinemamm em 2020, que integram as comemorações dos 15 anos do Museu de Arte Murilo Mendes, o cineasta José Sette de Barros é o convidado especial desta série que tem o objetivo de apresentar a produção cinematográfica e as suas diferentes perspectivas, oxigenando as discussões em torno da sétima arte.

Esse poeta, pintor e diretor mineiro nascido em Ponte Nova, que por dez anos viveu em Juiz de Fora, fala sobre o documental e o ficcional em suas obras, protagonizando a live que acontece no Canal do Mamm no YouTube, quarta-feira, 16 de dezembro, às 19h. A mediação fica por conta de Karina Orquidia, integrante da equipe do Museu.



Com um olhar atento para os grandes personagens das artes em Juiz de Fora, dirigiu o média-metragem A janela do caos, sobre o universo criativo de Murilo Mendes; o longa O rei do samba, com foco na vida do compositor Geraldo Pereira; o curta Ver Tiagem, a respeito do artista plástico Arlindo Daibert, além de Labirinto de pedra, sobre o escritor Pedro Nava. Também realizou os filmes Eu e os anjos, Paisagens imaginárias e Amaxon.

A trajetória cinematográfica de José Sette começou no Rio de Janeiro, onde, pela primeira vez, teve contato com o cinema marginal. Seu longa-metragem de estreia, Bandalheira infernal (1976), precedeu uma série de curtas-metragens com destaque para O mundo gráfico de Goeldi, vencedor do Festival de Brasília e selecionado para o Festival de Oberhausen, na Alemanha.

Em Um filme 100% brasileiro, o diretor retrata a chegada do vanguardista suíço Blaise Cendras no Brasil e seu encontro com os modernistas brasileiros nos anos 1920. Mais tarde, já no final da década de 1990, José Sette retoma sua arte com o documentário Encantamento de Camargo Guarnieri.

As edições virtuais do Cinemamm acontecem desde 26 de setembro, com Luís Carlos Lacerda, o Bigode (https://youtu.be/UJn-0NrLqU0), na programação da XIV Primavera dos Museus, prosseguindo com Adélia Sampaio em 21 de outubro (https://youtu.be/iFNQn5gXQ5o) e Fábio Zavala no dia 25 de novembro (https://youtu.be/JGsSZLP6ous).



Os filmes e outras realizações de José Sette estão disponíveis em https://www.youtube.com/channel/UCRRRhSUGFAsMetO-uPWurnQ