Sesc oferece aulas gratuitas para cursos de arte, cultura e esporte em Juiz de Fora

por Da redação - 14/12/2020

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de vagas 100% gratuitas dos ‘Cursos de Artes e Cultura’ e Escola de Esportes 2021 do Sesc Juiz de Fora. São oportunidades nas áreas de Dança e Esporte. Ao todo são 70 vagas, isentas de inscrição e mensalidades. O processo seletivo é todo online em cursos.sescmg.com.br. Os interessados podem se inscrever até 12 de janeiro de 2021 ou enquanto houver vagas. Mais informações e o edital podem ser acessados em cursos.sescmg.com.br.



Além de trabalhar diretamente as linguagens da Dança ou as técnicas esportivas, as atividades buscam desenvolver nos alunos uma formação cidadã, além de trabalhar aspectos como a compreensão da realidade de outros grupos sociais, o respeito às diferenças, o aprendizado das origens históricas de cada atividade artístico-cultural e o senso de comunidade e coletividade.

Para concorrer, o candidato deve ser, preferencialmente, trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependente, com renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos.

Confira as modalidades disponíveis:



Juiz de Fora:



Arte e Cultura: Dança (dança de salão, dança contemporânea, baby class e balé infantil)



Esportes: Futsal, natação e vôlei

Quem não atende ao pré-requisito para concorrer a uma vaga gratuita terá a oportunidade de se inscrever nas vagas pagas, em janeiro de 2021. O trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo, ou dependente, com Cartão do Cliente Sesc dentro da validade poderá ter até 35% de desconto na inscrição e nas mensalidades.

Retorno seguro

Vale ressaltar que o Sesc em Minas continua acompanhando, junto às autoridades de saúde e Prefeituras, a dinâmica de atualização da Covid-19 em Minas Gerais. Portanto, a data de retorno das aulas pode ser revista a qualquer momento, caso necessário. As atualizações podem ser acompanhadas pelos clientes por meio nosso site (sescmg.com.br) e na página pormaisencontrosdeverdade.sescmg.com.br.