Funalfa oferece 80 vagas gratuitas na colônia de férias virtual da Praça CEU

da Redação - 08/01/2021 08:18

Serão abertas na próxima segunda-feira, 11 janeiro, as inscrições para a 6ª Colônia de Férias da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira) promovida pela Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

Inteiramente gratuita, as atividades serão realizadas de 25 de janeiro a 5 de fevereiro, incluindo eventos culturais, esportivos e recreativos. É a primeira vez que o evento acontece em ambiente virtual.

Ao todo, a colônia vai disponibilizar 80 vagas destinadas a crianças e a adolescentes de 6 a 14 anos. A inscrição deve ser formalizada por meio do telefone (32) 3218-1020 ou pelo WhatsApp (32) 99971-3231, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h, e aos sábados e domingos, das 12h às 16h.

Conforme o coordenador-geral da Praça CEU, André Noronha, as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, sendo abertas a todos os interessados, sem necessidade de estarem matriculados nas oficinas regulares do espaço. “No ato da matrícula, o responsável será informado sobre as necessidades técnicas para a participação na colônia de férias e orientado sobre o Google Meet, ferramenta escolhida para as atividades”.

Serão formadas quatro turmas de 20 participantes em cada. Os grupos terão cinco encontros virtuais com duração de uma hora e meia cada, no turno da manhã ou da tarde.

Entre as atividades já confirmadas estão contação de histórias; mímicas; gincana de adivinhação; brincadeiras e jogos interativos; recreativos, sensoriais e lúdicos. “Os participantes vão interagir e se divertir muito”, garante André.

Segundo ele, a adaptação da colônia para o ambiente virtual foi necessária em função da pandemia de Covid-19. “É uma forma de manter a interação com o nosso público, ofertando diversão e formação. O mesmo ocorreu com as oficinas regulares e os eventos da Praça CEU que, há quase um ano, vêm sendo desenvolvidos na modalidade on-line.

O Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira é um equipamento urbano da Prefeitura de Juiz de Fora, mantido pela Funalfa e gerido pela Associação Cultural Arte e Vida (Acav).