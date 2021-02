Funalfa abre vagas gratuitas em oficinas virtuais de cultura e esporte

por Jorge Júnior - 10/02/2021 08:39

Teatro, dança, música, capoeira, alongamento e futsal estão entre as modalidades de oficinas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa).

As atividades acontecem através do Programa Gente em Primeiro Lugar e da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel Adelmir Romualdo de Oliveira). A participação é remota, por meio de videoconferência ou WhatsApp e há opções para todas as faixas etárias, em dias e horários variados.

Para participar das oficinas on-line basta formalizar a inscrição. As atividades são direcionadas à faixa dos 6 aos 22 anos. O interessado deve informar nome, idade, bairro de origem, telefones para contato e documento do responsável. Também é preciso apontar a forma como prefere receber os conteúdos: videoconferência (Zoom ou Meet) ou através de grupo do WhatsApp. Há vagas nas seguintes áreas:

* Artes visuais

* Grafite

* Capoeira

* Balé Clássico

* Dança Urbana

* Dança Contemporânea

* Jazz

* Flauta

* Percussão

* Violão

* Teatro

Já a Praça CEU oferece oficinas virtuais por meio de WhatsApp. As inscrições devem ser feitas pelo telefone 3218-1020 ou pelo WhatsApp 99971-3231. Há vagas nas seguintes oficinas:

* Balé e jazz: 6 a 18 anos

* Danças urbanas: 6 a 18 anos

* Dança mix: a partir de 18 anos

* Ginástica: a partir de 18 anos

* Alongamento: a partir de 18 anos

* Capoeira: a partir de 6 anos

* Teatro: 6 a 22 anos

* Violão: a partir de 10 anos

* Flauta: a partir de 6 anos

* Futsal: a partir de 10 anos

A Praça CEU e o Programa “Gente em Primeiro Lugar” são mantidos pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Funalfa, com gestão da organização social Associação Cultural Arte e Vida (Acav). As iniciativas têm como objetivo promover inclusão social e cidadania por meio da arte, da cultura e do esporte.