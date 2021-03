Mostra Passos da Paixão exibe cenas da Paixão de Cristo em mostra do Forum da Cultura

O momento de penitência e preparação é composto por 40 dias

da Redação - 03/03/2021 08:11

O Museu de Cultura Popular do Forum da Cultura da UFJF apresenta a mostra Passos da Paixão. A exposição, que reúne peças de artesãos de diferentes localidades, exibe cenas da Paixão de Cristo, relembrando o período conhecido como Quaresma. O momento de penitência e preparação é composto por 40 dias, iniciando-se na Quarta-Feira de Cinzas e se encerrando com a celebração da Páscoa.



Para celebrar a ressurreição e a vitória de Cristo depois de seu martírio, esta preparação é feita por meio de jejum, abstinência de carne, mortificações, caridade e orações. A separação do Carnaval e o período da Quaresma inspira um vasto grupo de tradições folclóricas, algumas oriundas de ritos anteriores ao Cristianismo referentes ao final do inverno e do posterior renascimento primaveril da terra no hemisfério norte.

Inúmeras práticas devocionais podem ser observadas neste tempo. Os católicos realizam vias-sacras às sextas-feiras, rezam os mistérios dolorosos do Rosário e veneram a imagem do Cristo morto. Os fiéis também são incentivados a realizar exames de consciência e a confessar-se.

A exposição Passos da Paixão surge como uma proposta de reflexão sobre este período da quaresma. Esta é a quinta vez que o Museu de Cultura Popular da UFJF trabalha o tema da Paixão de Cristo, com representações artísticas do sofrimento de Jesus Cristo, que vão desde a cena do Horto das Oliveiras e da flagelação até o caminho do calvário e a crucificação.

Desta vez, a mostra será inteiramente virtual. Assim, o público poderá acompanhar a exposição através das redes sociais do Forum da Cultura, às terças e quintas, sempre às 12h. As obras, originárias de diferentes locais e feitas de materiais diversos, predominando a madeira, o gesso, a cerâmica e o vidro, fazem parte do acervo do Museu de Cultura Popular da UFJF. A mostra terá início no dia 4 de março e seguirá até o dia 30 do mesmo mês.