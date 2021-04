Forum da Cultura apresenta exposição on-line “Cultura Indígena”

da Redação - 06/04/2021

O Museu de Cultura Popular inaugurou, no Forum da Cultural, a mostra “Cultura Indígena”, em comemoração ao Dia do Índio, celebrado no próximo dia 19 de abril. A exposição reúne peças confeccionadas por diferentes tribos, oferecendo um passeio pelas tradições e costumes de comunidades indígenas que fizeram e fazem parte da cultura do país. Através de instrumentos utilizados no dia a dia, como lança, faca e machado de pedra, o público poderá conferir um pouco da história dos índios mineiros, como é o caso dos Maxakali, que vivem em aldeias no Vale do Jequitinhonha, região Nordeste do estado, e dos Krenak, tribo que reside no Leste.



Outro destaque são as bonecas Karajá (ritxòkòs), originárias do Mato Grosso e da Ilha de Marajó (PA), que condensam e expressam importantes aspectos da identidade dos Karajá. Feitas em cerâmica, possuem formas geométricas e cores vibrantes e reproduzem o ordenamento sociocultural e familiar da etnia, sendo importantes instrumentos de socialização das crianças que, ao brincar, se veem nesses objetos e aprendem a ser Karajá. Uma das representações das ritxòkòs presentes na mostra é a de uma índia em trabalho de parto, ajudada por duas parteiras.

Entre os objetos feitos em cerâmica, há uma réplica, em miniatura, oriunda do Amazonas, reproduzindo uma urna funerária antropomorfa (com figura humana), que mostra características das cerimônias de sepultamento de algumas populações indígenas da região. Há, ainda, obras de cestaria e trançados de povos indígenas do Mato Grosso, Rio de Janeiro e Amazonas feitas para diferentes finalidades.

A exposição seguirá até o dia 30 de abril, sendo inteiramente virtual. Desta forma, o público poderá acompanhar a mostra através das redes sociais do Forum da Cultura, às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 12h. As peças expostas fazem parte do acervo do Museu de Cultura Popular da UFJF.