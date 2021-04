Festival de Cinema de Sarandira recebe inscrições de filmes com temática ambiental

da Redação - 10/04/2021 08:07

A cidade de Juiz de Fora ganhou um novo evento cultural, o SaranCINE 2021 – Festival de Cinema Ambiental de Sarandira, que busca fomentar a produção audiovisual, além de promover discussões e troca de conhecimentos. O festival acontece de 1º a 5 de junho e vai exibir filmes com temática ambiental, além de promover palestras e debates. Os interessados em participar da mostra não competitiva devem se inscrever gratuitamente até o dia 20 de maio, pelo link, onde também está disponível o regulamento.

Idealizado pela Associação Carabina Cultural e pela Carabina Filmes, instalados na comunidade rural de Sarandira, o festival é aberto a obras de curta, média e longa-metragem, nos gêneros ficção, animação ou documentário. Podem participar realizadores (as) radicados (as) no Brasil com filmes feitos a partir de 2018. Haverá remuneração para os trabalhos selecionados, sendo R$ 1 mil para longas-metragens e R$ 500 para curtas e médias-metragens.

O SaranCINE tem patrocínio da Lei Aldir Blanc, com apoio do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de Minas Gerais. Já a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) oferece apoio na divulgação do festival.

A edição de estreia será totalmente virtual, com exibição dos filmes selecionados na plataforma do Polo Audiovisual TV. Os demais conteúdos serão transmitidos pelo canal da Carabina Filmes no YouTube.