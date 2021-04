Inscrições para mostras de dança da Praça CEU encerram neste domingo

da Redação - 24/04/2021 07:55

Estão abertas as inscrições de coreografias para as mostras do Festival de Dança da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira”), que acontece entre as próximas segunda e sexta-feira, de 26 a 30, em ambiente on-line. Podem participar bailarinos, escolas, coletivos e academias de dança de Juiz de Fora e de outras cidades.

Os interessados devem encaminhar vídeo da coreografia até o próximo domingo, dia 25, para o e-mail ou no drive. Os vídeos poderão ser anteriores ao período de pandemia ou produções realizadas nesse momento, observados os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Conforme o coordenador-geral da Praça CEU, André Noronha, as coreografias inscritas, em qualquer modalidade de dança, serão exibidas na segunda-feira, 26, e na sexta-feira, 30, sempre às 19h, pelo Youtube. O Dia Internacional da Dança, 29, foi reservado para coreografias de alunas e alunos das oficinas ofertadas no equipamento urbano. Para essa ação específica, são aceitos somente vídeos com até um minuto de duração, e a divulgação acontece pelo Instagram @praçaceu, no formato carrossel. Nesse caso, o envio do material pode ser feito para o e-mail do CEU ou pelo WhatsApp 99971-3231.

Programação

* Dia 26, segunda-feira, às 19h – Mostra de coreografias em diversas modalidades, com exibição pelo YouTube

* Dia 27, terça-feira, às 19h - Projeto “Chá das Sete” recebe o renomado bailarino Marcelo Missailidis, que falará sobre sua vivência na dança, com o objetivo de trocar experiências com o público. Live Instagram @ceujf

* Dia 28, quarta-feira, Cursos de aperfeiçoamento, no formato de aula pública. Exibição pelo Google Meet. Cadastro prévio pelo WhatsApp 99971-3231.

- Douglas Viana – danças urbanas, às 10h

- Cecília Cherem - jazz e contemporâneo, às 14h

* Dia 29, quinta-feira, Dia Internacional da Dança. Mostra de coreografias de alunas e alunos das oficinas de dança da Praça CEU, a partir de 14h, pelo Instagram @ceujf

* Dia 30, sexta-feira, às 19h – Mostra de coreografias em diversas modalidades, com exibição pelo YouTube

A Praça CEU é mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), com gestão da Associação Cultural Arte e Vida (Acav).