Primeiro Plano 2021 será em novembro

Ainda de forma on-line, a semana de filmes e debates temáticos chegará à sua 20ª edição

da Redação - 28/06/2021 07:31

O Primeiro Plano, festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, será em novembro, segundo nota divulgada pela organização do evento, nesta segunda-feira, 28 de junho. Ainda de forma on-line, a semana de filmes e debates temáticos chegará à sua 20ª edição. As datas serão informadas em breve.



A confirmação de mais um festival acontece no momento em que o Grupo de Cinéfilos Luzes da Cidade celebra o resultado do Primeiro Plano – Edição Histórica – que aconteceu, também on-line, entre a última terça-feira (22) e este domingo (27). O evento foi uma maneira de revisitar a história do festival, com a exibição de curtas e longas que marcaram as 19 edições do Primeiro Plano. Além disso, reforçou o papel do grupo de fomentar a sétima arte, através de um laboratório de curtas-metragens.

E uma novidade: todos os curtas exibidos no Primeiro Plano – Edição Histórica, estarão disponíveis na plataforma nacional de streaming InnSaei.TV até o dia 4 de julho. No site do Primeiro Plano (primeiroplano.art.br) há informações sobre os filmes.

“Ficamos muito felizes com esta edição comemorativa do Primeiro Plano. Tivemos uma boa participação do público no laboratório e na visualização dos filmes. Enquanto grupo, esta edição especial serviu para nós, do Luzes da Cidade, repensar a nossa própria história em busca de melhorias para as próximas edições do festival”, avalia Marília Lima, diretora de comunicação do Primeiro Plano.

O laboratório de curtas foi uma oportunidade para novos cineastas apresentarem roteiros em construção. Segundo Marília, todos ficaram felizes com as melhorias sugeridas pelos profissionais. “Teremos ótimos filmes sendo produzidos a partir destes roteiros.”

Também foi conhecida, no sábado do festival, a vencedora do concurso de argumento. A vencedora foi a diretora Mia Mozart, que apresentou o argumento do longa “Rua 14”. Ela terá, nas próximas semanas, uma consultoria especializada on-line com a roteirista e jornalista Dani Reule.