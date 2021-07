Prefeitura lança concurso fotográfico que valoriza as belezas naturais de Goianá

O concurso é aberto a fotógrafos amadores ou profissionais, maiores de 18 anos

da Redação - 01/07/2021 16:49

Com o objetivo de promover e valorizar as belezas naturais de Goianá, a Prefeitura Municipal lançou o concurso de fotografias Goianá Fotográfico que tem como tema “Paisagem Natural”. Coordenado pela Diretoria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e a Secretaria de Turismo e Cultura, o concurso é aberto a fotógrafos amadores ou profissionais, maiores de 18 anos.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura entre os dias 17 de junho e 20 de julho. As fotografias devem ser enviadas em formato digital jpg, em alta resolução, colorida, medindo, no mínimo, 1280 X 720 pixels. Cada participante só poderá concorrer com uma fotografia e ela deve ser inédita.

O concurso está aberto para fotografias obtidas por celulares, câmeras digitais, ou de filme, desde que digitalizadas, e enviadas por meio do formulário de inscrição. Não serão aceitas fotografias aéreas de qualquer tipo, como aquelas realizadas por meio de drones ou outros aparelhos análogos.

Os autores das 20 melhores fotografias vão receber certificado de participação. Elas serão publicadas no e-book a ser criado no site da prefeitura e nas suas redes sociais e também ficarão em exposição no Centro Cultural de Goianá. A foto vencedora será divulgada no painel do relógio da Praça Aimbiré de Paula Andrade e ainda ficará em destaque na exposição.

Se a fotografia possuir imagens de pessoas que possam ser reconhecidas, as mesmas deverão assinar o termo de autorização para o uso de imagem, sem qualquer compensação financeira.

Com informações da Prefeitura de Goianá