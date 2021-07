Festival de cinema Primeiro Plano abre inscrições para a edição 2021

O festival acontecerá entre os dias 22 e 27 de novembro. As inscrições vão até 20 de agosto.

da Redação - 05/07/2021 08:10

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do mais tradicional festival de cinema da Zona da Mata de Minas Gerais. Após o sucesso da edição comemorativa do Primeiro Plano, realizada em junho, é a vez do festival em seu modelo tradicional, com exibição de curtas e longas inéditos e uma semana repleto de oportunidade para adquirir conhecimento sobre a sétima arte. O Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades - vai acontecer entre os dias 22 e 27 de novembro. As inscrições de trabalhos para exibição já estão abertas e seguem até 20 de agosto.

Em razão da pandemia, o grupo de Cinéfilos Luzes da Cidade, que realiza o Primeiro Plano – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades – resolveu manter o modelo on-line do evento, que foi sucesso em 2020. A equipe acredita que ainda não é o momento de promover aglomerações, embora se mantenha urgente a necessidade de se manifestar através da arte.

Até o dia 20 de agosto os interessados em compor o festival poderão enviar seus trabalhos para análise. Serão recebidas inscrições de curtas de cineastas estreantes da região e dos países da América do Sul. Durante o festival, em novembro, estarão disponíveis, de forma on-line, em uma plataforma de stream, a exibição dos filmes, além de longas de estreia do Brasil e da América do Sul.

Na Mostra Competitiva Regional, os filmes selecionados concorrerão a um prêmio de R$ 10 mil. O vencedor ainda terá acesso a serviços de parceiros para a finalização de um novo curta, de até 20 minutos, que será exibido na edição 2022 do Primeiro Plano. Para participar desta mostra, o cineasta estreante deverá ser residente em Juiz de Fora ou Zona da Mata.

E na Mostra Competitiva Mercocidades o público-alvo são diretores estreantes de qualquer país da América do Sul.

Para ambas as categorias, os candidatos deverão preencher um formulário online, já disponível no site do evento. Poderão concorrer trabalhos finalizados a partir de janeiro de 2020, desde que não tenham como finalidade a divulgação de empresas e/ou instituições. A duração máxima da exibição, gravada em 35 mm ou digital, não poderá passar dos 25 minutos.

No caso de apresentação do filme em DVD, este deverá ser entregue ou postado para a Avenida Itamar Franco 728/503 - Centro de Juiz de Fora - CEP 36010-020, até o dia 20 de agosto.

Todas as informações e o edital completo estão disponíveis no site primeiroplano.art.br.



Expectativa de muitas inscrições

De acordo com a direção do Luzes da Cidade, a expectativa é de recebe um grande volume de inscrições de curtas, embora o momento da pandemia prejudique a realização de filmes. O entendimento é que a Lei Aldir Blanc, de socorro emergencial à cultura, tenha favorecido cineastas a continuar suas produções, apesar das dificuldades enfrentadas pelo setor.

As premiações

Na mostra Mercocidades, os filmes concorrem aos prêmios regulares de um festival. Entre as categorias, estão direção, som, fotografia, montagem, atuação, trilha musical, direção de arte e melhor filme. A avaliação será feita por um júri especializado, além do júri popular, formado pelos espectadores.



A Mostra Regional distribuirá três prêmios: o Melhor Filme pelo júri popular; o Luzes da Cidade - com avaliações dos diretores participantes da Mostra Mercocidades -, com prêmio de R$ 1.000; e o Incentivo Primeiro Plano, voltado ao melhor curta-metragem desenvolvido por universitários matriculados em instituições de ensino superior de Juiz de Fora. O prêmio para esta categoria é de R$ 10 mil para a realização de um novo filme.



O Festival

O Primeiro Plano 2021 – Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades é uma realização do Luzes da Cidade, formado por um grupo de cinéfilos e produtores culturais. O evento, que chega à sua 20ª edição, tem como objetivo incentivar e dar visibilidade a diretores estreantes da região e da América do Sul.