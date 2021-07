Arraiá da Praça CEU acontece neste sábado

Com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o evento migrou para o ambiente virtual

da Redação - 07/07/2021 14:21

Uma tarde recheada de cultura e com muita animação é o que promete o “Arraiá da Praça CEU”, que acontece no próximo sábado, 10, a partir das 16h, com transmissão pelo Instagram @ceujf. A programação é livre para todos os públicos e inclui brincadeiras, dança, música, contação de histórias e sorteio de kits com comidas típicas da época, como pé de moleque e canjica.

Após três edições presenciais (2017, 2018 e 2019), o “Arraiá da Praça CEU” se tornou uma das festas mais tradicionais da Zona Norte de Juiz de Fora. Com as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o evento migrou para o ambiente virtual, sendo esta a segunda edição on-line. Conforme o coordenador-geral da Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados Coronel “Adelmir Romualdo de Oliveira”), André Noronha, promover o evento em formato de live foi a estratégia encontrada para manter a tradição e reforçar os vínculos com os usuários do equipamento urbano. “Essa festa é muito importante para nós, porque, além de mobilizar toda comunidade, marca o fechamento do primeiro semestre de atividades de forma muito positiva e festiva”.

Mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), e gerida pela Associação Cultural Arte e Vida (Acav), a Praça CEU completou cinco anos de funcionamento em março passado, sendo referência de arte, cultura e cidadania na região Norte.

Com informações da PJF