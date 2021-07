UFJF comemora o dia nacional da ciência com palestras e oficinas

Para marcar a data, foram organizados diversos eventos e ações para aproximar a ciência da sociedade

da Redação - 07/07/2021 14:56

Amanhã, dia oito de julho, será comemorado o Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional da Pesquisadora e do Pesquisador. Para marcar a data, foram organizados diversos eventos e ações para aproximar a ciência da sociedade, na busca de sensibilizar a população para a importância do investimento pesquisa e desenvolvimento. Por iniciativa da SBPC Minas, com o apoio da Rede Mineira de Comunicação Científica – RMCC, da qual a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) faz parte, os eventos podem ser acompanhados pelo canal do YouTube Ciência de MG.

Trata-se de um momento importante e necessário para a ciência sair das universidades e institutos de pesquisa para que toda a sociedade possa compreendê-la e defendê-la. A participação no evento é aberta e gratuita. Apenas interessados em receber certificado ou em participar das oficinas deverão preencher o formulário de inscrição. As palestras e oficinas tratarão de temas diferentes como iniciação científica nas escolas, feiras de ciências on-line, robótica, astros, ilustrações, como diferenciar notícias verdadeiras de falsas sobre temas de ciência entre outros assuntos de relevância.

A comemoração do Dia Nacional da Ciência e do Dia Nacional da Pesquisadora e do Pesquisador é uma iniciativa do coletivo “Ciência, Tecnologia e Sociedade em Movimento em Minas Gerais” (CTSmov MG), liderado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC em Minas Gerais. Participam desse coletivo várias instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação, sindicatos docentes e movimentos estudantis do estado. O Dia da Ciência e do Pesquisador celebra o dia da fundação da SBPC, entidade que tanto luta pela valorização da ciência no Brasil.

Reunião Anual SBPC

Na edição desse ano, a UFJF será a parceira da SBPC na realização da 73ª Reunião Anual da SBPC, entre os dias 18 e 24 de julho de 2021. Com o tema Todas as Ciências são Humanas e Essenciais à Sociedade, a reunião acontece inteiramente de forma virtual, devido à pandemia do coronavírus e à continuidade das medidas de isolamento social como medida mais eficiente, disponível no momento, para conter a disseminação da covid-19.

Minicursos com inscrições abertas

As matrículas para os webminicursos do evento estão abertas até dia 18 de julho. Ao todo, nesta edição, são 34 minicursos que abrangem temas de diversas áreas do conhecimento. A lista completa está disponível on-line, assim como a matrícula para participar. Referentes ao campo das Ciências Exatas, por exemplo, são ofertados os cursos “O uso dos experimentos mentais como uma possível metodologia de ensino para matemática”, “Modelagem matemática e computacional na covid-19″ e “Recursos e estratégias para o ensino online e ativo da química”. Já os entusiastas da divulgação científica poderão participar de cursos como “Divulgação científica: o desafio de incluir diferentes públicos”, “Metodologia e divulgação científica” e “Redes sociais para divulgação da ciência”. Confira a programação.

Com informações da Diretoria de Imagem Institucional da UFJF