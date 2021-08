Prefeitura de Juiz de Fora anuncia verba de R$ 2 milhões em cinco editais culturais

Pela primeira vez, a verba do Fumic está sendo segmentada em mais de um edital

da Redação - 10/08/2021 07:52

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), anunciou, nesta quinta-feira, 5, um pacote com cinco editais de cultura ligados ao Programa Cultural Murilo Mendes. Serão investidos R$ 2.040.000 do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura (Fumic), um recurso recorde nos 26 anos de vigência da lei que criou o programa.



Pela primeira vez, a verba do Fumic está sendo segmentada em mais de um edital, estratégia cujo objetivo é facilitar a participação de grupos sociais que, historicamente, encontraram maior dificuldade de acesso ao patrocínio cultural do município. O Programa, no entanto, não veda a participação dos demais artistas e produtores culturais de Juiz de Fora, visto que dois editais, somando R$ 1,3 milhão são de ampla concorrência.

Sobre o anúncio dos editais, a prefeita Margarida Salomão destacou que o investimento reitera o papel de centralidade da cultura na atual gestão municipal. “Queremos que, de fato, a cultura seja um direito de todos. Direito de produzir, direito de apreciar, direito de viver a cultura, que é a mais nobre forma da expressão humana.” Já a diretora-geral da Funalfa, Giane Elisa Sales de Almeida, reforçou que é uma alegria anunciar o investimento, sobretudo em um momento de tamanha dificuldade para a população em geral e especialmente para a classe artística, duramente penalizada pela pandemia de Covid-19. “Nosso desejo é de que esse recurso possa fomentar e potencializar os fazeres culturais que nós temos em todos os territórios de Juiz de Fora." Ela destacou ainda a aplicação de políticas afirmativas na gestão cultural do município. Os editais do Programa Cultural Murilo Mendes em 2021 serão:



- “Cultura da/na Quebrada” – destinado a projetos que promovam o protagonismo de agentes culturais da periferia. Valor: R$ 200 mil. Inscrições a partir de 6 de agosto



- “Fernanda Müller de Cultura Trans” - Valor: R$ 200 mil. Previsão de lançamento: agosto



- “Murilão” - Ampla concorrência. Valor: R$ 1 milhão. Previsão de lançamento: agosto



- “Quilombagens” – Valor: R$ 340 mil. Previsão de lançamento: setembro



- “Pau-Brasil” – Ampla concorrência. Valor: R$ 300 mil. Previsão de lançamento: outubro