MAMM traz Fátima Freire em live para o Encontro de Educadores de Museus Brasileiros

por Jorge Júnior - 14/08/2021 08:53

O Museu de Arte Murilo Mendes participa da nova edição do Encontro de Educadores de Museus Brasileiros com uma convidada muito especial: Fátima Freire Dowbor, filha dos educadores Elza e Paulo Freire. Ela fala ao público on-line sobre seu livro “Quem educa marca o corpo do outro”, publicado pela Editora Cortez. A palestra, ao vivo, acontece no dia 17 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, no Canal do MAMM/UFJF no Youtube.



Com a proposta de fazer fluir experiências que ajudem na construção coletiva de diretrizes para ações educativas, a live tem como mediadora a agente de Cultura e Lazer do Museu, Ana Luísa Affonso, com a proposta de ampliar o alcance para diferentes públicos interessados em conhecer as ideias e a trajetória desta educadora que, ainda adolescente, acompanhou seus pais no exílio.

Fátima Freire Dowbor tem 72 anos, é natural de Recife e iniciou sua carreira há 45 anos, ministrando aulas de Psicologia e Filosofia no Liceu Nacional Kwame Nkrumah, em Guiné, Guiné Bissau, onde assessorou o ministro da Cultura Mário de Andrade. De volta ao Brasil, foi coordenadora nacional do Projeto Crer Para Ver, da Fundação Abrinq; proprietária e diretora pedagógica do Colégio Poço do Visconde, além de coordenadora pedagógica dos setores de Educação Infantil, Fundamental e Ensino Médio do Colégio Oswald de Andrade.

Também em São Paulo, destaca-se como membro do Conselho Consultivo do Instituto Paulo Freire; como assessora pedagógica da escola de Idiomas Jaun Uribe Ensino Afetivo, do setor Educativo do MAM e do Programa Igual Diferente. Entre suas atuais atribuições estão palestras nacionais e internacionais, cursos de Formação de Educadores, suporte a escolas no processo de formação dos Coordenadores Pedagógicos e coordenação de Grupos Reflexivos sobre a prática pedagógica.

A ampla experiência desta convidada do MAMM, por si já é motivo de sobra para prestigiar a live, ancorada em uma bagagem de estudos entre o Brasil e o exterior. Ela é formada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, tendo cursado Filosofia na Universidade de Coimbra, Portugal; Línguas Romanas na Faculdade de Letras da Universidade de Varsóvia, Polônia, e Psicopedagogia no Instituto Jean Jacques Rousseau, em Genebra, Suíça.