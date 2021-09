Forum da Cultura reflete sobre representações da dor e da perda nas artes

da Redação - 02/09/2021 07:24

Entre os dias 20 e 26 de setembro, acontece a 15ª Primavera dos Museus, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). A edição deste ano traz o tema "Museus: perdas e recomeços", propondo uma reflexão acerca dos impactos causados pela pandemia de Covid-19, não somente em nosso presente, mas também em nossas memórias e em nosso futuro.



Como parte da programação da Primavera dos Museus, o Forum da Cultura realizará duas transmissões ao vivo através do Instagram, entrevistando convidados que discorrerão sobre o tema proposto. A primeira transmissão acontece no dia 21 de setembro, às 19h, e traz como convidada a professora do Instituto de Artes e Design (IAD) e do curso de especialização Moda, Arte e Cultura/UFJF Patrícia Moreno, para uma discussão acerca das representações da dor e da perda na arte brasileira do século XX e XXI.

A segunda transmissão ao vivo será com o poeta, ficcionista, ensaísta, professor da Faculdade de Letras/UFJF e pesquisador da cultura e da religiosidade afro-brasileiras, Edimilson de Almeida Pereira. Tratando das representações da dor e da perda nas manifestações da cultura popular, a transmissão ocorrerá no dia 23 de setembro, também às 19h. Para participar da programação, basta acessar o perfil do Forum da Cultura no Instagram.

A 15ª Primavera dos Museus busca pensar sobre a função dos museus neste momento em que o mundo vivencia tamanhas perdas e dores, tratando da guarda de tudo o que restou e pressagiando que, como em tantas outras vezes, o que restou pode possibilitar outros recomeços. Dessa forma, os museus se tornam lugares de acolhimento, reflexão e renovo, tendo em seus acervos elementos do que restou, memórias de momentos que se acabaram, lembranças de emoções transmutadas na materialidade dos objetos, tornando-se, assim, grandes bibliotecas de emoções humanas, grandes repositórios de sentimentos e experiências que a humanidade viveu ao longo da existência.

Sobre os convidados:

Patrícia Moreno Ferreira Christofoletti

Professora no Instituto de Artes e Design (IAD) e do curso de especialização Moda, Arte e Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora; doutora e mestre em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF); e especialista em Moda, Cultura de Moda e Arte pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Pesquisa as manifestações artísticas que utilizam a imagem em movimento como suporte, com ênfase na modalidade Filmes de Artista no Brasil dos anos 1970 e os primórdios da videoarte no país. Além disso, investiga os espaços expositivos de Arte e suas formas de expor a imagem em movimento. Tem experiência na docência de nível superior na área de História da Arte, atuando, principalmente, nas áreas de História da Arte Moderna e Contemporânea.



Edimilson de Almeida Pereira

Professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Poeta e ensaísta, possui Graduação em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1985), Mestrado em Literatura Portuguesa (Letras Vernáculas) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestrado em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Pós-doutorado em Literatura Comparada pela Universidade de Zurique. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Cultura e Identidade, atuando principalmente nos seguintes temas: literatura brasileira poesia, cultura afro-brasileira imagens/ identidades, cultura popular tradição modernidade, literatura juvenil e infanto-juvenil.



Programação

Dia 21/09/2021, às 19h

Transmissão: "Das representações da dor e da perda na arte brasileira nos séculos XX e XXI", com a professora Patrícia Moreno (UFJF)

Dia 23/09/2021, às 19h

Transmissão: "Das representações da dor e da perda nas manifestações da cultura popular", com o professor Edimilson de Almeida Pereira (UFJF)

Onde acompanhar: https://www.instagram.com/forumdaculturaufjf/