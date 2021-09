6 séries mais esperadas dos próximos meses nos streamings

Confira

por Jorge Júnior - 04/09/2021 06:20

O Portal Acessa.com selecionou seis lançamentos e estreias de séries mais aguardadas dos próximos meses, nas plataformas de streamings, com base no site Adoro Cinemas. Confira.



1 - Chucky

12 de outubro de 2021 em SyFy US / 42min / Terror

Direção: Don Mancini

Elenco: Devon Sawa, Alyvia Alyn Lind, Brad Dourif

Sinopse: Quando um antigo boneco Chucky é comprado por um adolescente em um bazar de quintal, brutais assassinatos passam a aterrorizar a comunidade local.

2 - Hawkeye

24 de novembro de 2021 em Disney+ / 60min / Aventura, Fantasia, Ação

Direção: Jonathan Igla

Elenco: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh

Sinopse:Após anos dedicados ao seu alter ego de Gavião Arqueiro, Clint Barton (Jeremy Renner) agora precisa passar a tocha adiante. E a escolhida para ocupar o posto de heroína é Kate Bishop (Hailee Steinfeld), uma Jovem Vingadora.

3 - Y: The Last Man

13 de setembro de 2021 em FX Networks / 60min / Aventura, Drama, Ficção científica

Direção: Michael Green e Aida Croal

Elenco: Ben Schnetzer, Lashana Lynch, Olivia Thirlby

Sinopse:Depois que uma estranha praga assola o mundo inteiro, quase todos os mamíferos com cromossomo Y morrem sem explicação. Os únicos sobreviventes do estranho acontecimento são Yorick Brown e seu macaco de estimação

4- Foundation

24 de setembro de 2021 em Apple TV+ / 60min / Ficção científica

Direção: David S. Goyer

Elenco: Lee Pace, Jared Harris, Laura Birn

Sinopse:A vida de Hari Seldon, matemático que dedicou seus estudos à psicohistória, uma ciência que usa as leis da matéria para fazer previsões sobre o futuro em escala mundial.

5- CSI: Vegas

6 de outubro de 2021 em CBS / 42min / Policial, Crime

Direção: Anthony E. Zuiker e Jason Tracey

Elenco: William L. Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham

Sinopse:Acompanhamos um novo capítulo em Las Vegas, a cidade onde tudo começou.

6- The Lord Of The Rings

2 de setembro de 2022 em Amazon Prime Video / 60min / Aventura, Drama, Fantasia

Direção: John D. Payne e Patrick McKay

Elenco: Morfydd Clark, Markella Kavenagh, Maxim Alexander Baldry

Na Terra-Média que antecede a jornada de Frodo (Elijah Woods), outros hobbits viveram grande aventuras, que serão contadas agora.

7- Cowboy Bebop (2021)

19 de novembro de 2021 em Netflix / Ficção científica, Ação

Direção: André Nemec e Jeff Pinkner

Elenco: John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda

Sinopse:Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir), Faye Valentine (Daniella Pineda) e Radical Ed formam um grupo de caçadores de recompensas que se aventura pelo sistema solar atrás dos criminosos mais perigosos do universo, como Vicious (Alex Hassell).



8- Doogie Kameāloha: Doutora Precoce

8 de setembro de 2021 em Disney+ / 26min / Comédia, Médico, Família

Direção: Kourtney Kang

Elenco: Peyton Elizabeth Lee, Kathleen Rose Perkins, Jeffrey Bowyer-Chapman

Sinopse: A série acompanha Doogie Kameãloha, uma jovem superdotada que se forma na faculdade de medicina de Harvard aos 16 anos.



Com informações de