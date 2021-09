Casa D’Italia realiza uma série de atividades culturais

por Jorge Júnior - 13/09/2021 10:13

Nesta quarta-feira, 15 de setembro, no Instagram, a Casa D’Italia de Juiz de Fora realiza uma live sobre os 700 anos de morte do escritor Dante Alighieri. Autor do grande clássico literário: "A Divina Comédia", Dante é uma das mais importantes referências para a língua italiana. O bate-papo será com a professora Izabella Maddaleno e o historiador Rafael de Souza Bertante.



Segundo Rafael, que também é integrante do Departamento de Cultura da instituição, "agora em setembro teremos uma edição especial da Revista Casa D'Italia trazendo diversos textos sobre Dante Aligheri, no ano em que se celebra os 700 anos de sua morte".

Na edição de agosto, a revista destacou o patrimônio Cultural. "Forte manifestação da cultura, sendo muitas vezes sua expressão mais evidente, falar desse conceito é, sobretudo, falar de pessoas. Somente o ser humano é capaz de imprimir significado, seja às coisas ou às práticas. Dessa maneira, os bens culturais são os vetores e guia-ordenadores mobilizados para sustentar crenças, modos de sentir, viver etc., reafirmando suas condições de existência, esta que somente se faz possível através da interação entre nós, sujeitos que acionamos, vivenciamos e ressignificamos esses fortes símbolos constantemente".

Rafael explica que mesmo com a pandemia o setor cultural da Casa D'Italia não parou. "Estamos realizando uma série de atividades e iniciativas na Casa D'Italia. Durante o mês de agosto colocamos em prática o projeto de valorização do patrimônio cultural. Foram 24 vídeos com professores, artistas, políticos, gestores de cultura e parceiros ligados à Casa D'Italia e uma live em parceria com o Arquivo Central da UFJF. Ainda em agosto, realizamos uma live no dia 30, comemorando o bicentenário de aniversário de Anita Garibaldi, figura relevante na cultura brasileira e italiana".

Além disso, a Casa D'Italia arrecada, mensalmente, alimentos, roupas, itens de limpeza e higiene pessoal para as pessoas assistidas pela Ong Entre Irmãos. “A ideia é que o projeto atue como uma HUB de ONGs da cidade, ampliando a visibilidade do trabalho realizado e servindo também como ponto de arrecadação. Em 2021, mediante os impactos causados pela pandemia da Covid-19, que vem acentuando a desigualdade social pelo país desde seu início em 2020, iniciativas como essa se fazem ainda mais necessárias e essenciais”.

Outro projeto da Casa D'Italia é a Galeria Online. “Por conta da pandemia nos vemos obrigados a reinventar a estrutura de eventos que vinha sendo construída desde 2015. A galeria online é uma forma de valorizar o artista da cidade de Juiz de Fora, assim como vinha sendo feito em nosso espaço físico. Já recebemos exposições de artistas renomados no cenário como Iriê Salomão, Fernando Priamo e Ramon Brandão, além disso, o espaço vem servindo de divulgação para jovens artistas como Júlia Fregadolli e Gabriela Carello”.

Nesta segunda-feira, 13 a artista Letícia Bedendo estreia a mostra "Canção da América”, trazendo obras a partir de diálogos entre Minas Gerais e a América latina.