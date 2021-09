Forum da Cultura realiza a mostra “Abstrato”

A mostra segue até o dia 3 de outubro, reunindo 14 obras de artistas locais

da Redação - 21/09/2021

Em paralelo à programação da 15ª Semana dos Museus, o Forum da Cultura da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) irá realizar a exposição “Abstrato”. A mostra segue até o dia 3 de outubro, reunindo 14 obras de artistas locais, produzidas entre os anos 1980 e 2000. As criações fazem parte da Pinacoteca do espaço cultural mais antigo da UFJF, ficando em exposição permanente.

Um dos destaques da exposição é o artista juiz-forano e professor da UFJF nas décadas de 1980 e 1990, Arlindo Daibert. Desenhista, pintor e gravador, contribuiu com poemas e ilustrações no suplemento Arte e Literatura do Diário Mercantil. Sua primeira apresentação ao grande público aconteceu em 1972, no IV Salão de Verão no MAM, no Rio de Janeiro. Muitos de seus desenhos e ilustrações eram baseados no então reinante regionalismo brasileiro, tendo Guimarães Rosa como seu parceiro e inspirador.

O artista também participou das obras "Macunaíma" (de Mário de Andrade), e "Alice no País das Maravilhas" (de Lewis Carroll). As ilustrações de Daibert foram responsáveis por levar o diretor Tim Burton a utilizar cores vivas em seu filme de 2010. O ilustrador tornou-se principal suporte e expoente do Salão de Arte Moderna do MEC, exposições coletivas nas galerias do IBEU, Galeria Real, e na exposição 50 Anos de Desenho Brasileiro, organizada pelo colecionador Gilberto Chateaubriand.

Também estarão presentes na exposição obras dos artistas Ricardo Cristófaro, Frederico Merij, Raquel Quinet, Adriana Sampaio, Semea Kemil, Amaury de Battisti, Humberto Guimarães, Clery Renault, Wagner Fortes, Heloíza Curzio, Fernanda Tabet, Tadeu Mattoso e Adriana Pereira.

A mostra acontece de forma virtual, através dos perfis do Forum da Cultura no Instagram e no Facebook. Os conteúdos serão postados todos os dias, a partir de 12h.

A Galeria de Arte

A Galeria de Arte, localizada no segundo pavimento do Forum da Cultura, instalada num local privilegiado, abriga produção eclética, com exposições de artes plásticas, documentais e pedagógicas, recebendo um grande fluxo de público visitante nas 15 mostras realizadas, em média, por ano. Criado em 1981, no reitorado de Márcio Leite Vaz, o espaço foi muito utilizado pelas promoções do circuito cultural das IFES mineiras. Importantes nomes da pintura mineira e juiz-forana tiveram suas obras expostas no local. Num espaço acolhedor, com iluminação adequada às obras de arte e efetiva integração do espaço do antigo casarão à moderna tecnologia, a galeria tem três linhas de ação: a primeira dedica-se ao resgate do trabalho de artistas juiz-foranos; a segunda abre espaço para artistas iniciantes; e a terceira volta-se para novas propostas.

Outras informações

Forum da Cultura

Rua Santo Antônio, 1112 – Centro – Juiz de Fora

www.ufjf.edu.br/forumdacultura