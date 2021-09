Vendas para o Rock in Rio Card começam hoje

O cartão equivale a um ingresso antecipado para o Rock in Rio 2022

por Jorge Júnior - 21/09/2021 08:25

Começa nesta terça-feira, 21 de setembro, às 19h, a venda do Rock in Rio Card pelo site rockinrio.ingresso.com. O cartão equivale a um ingresso antecipado para o Rock in Rio 2022, e dá ao comprador a chance de escolher em qual data pretende usá-lo.



Segundo a organização do evento, o cliente poderá escolher a data entre os dias 23 de novembro de 2021 a 1º de abril de 2022. A venda oficial de ingressos aberta ao público em geral será em abril de 2022. O valor da entrada é de R$ 545,00 (inteira) e R$ 272,50 (meia-entrada).



O festival está marcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.



A nona edição do Rock in Rio, que aconteceria em 2021, foi adiada para setembro de 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus.

Shows do Palco Mundo que já foram divulgados do festival em 2022:



Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e Sepultura (2 de setembro)

Post Malone, Jason Derulo, Marshmello e Alok (3 de setembro)

Justin Bieber, Demi Lovato e Iza (4 de setembro)

Dua Lipa e Ivete Sangalo (11 de setembro)



Shows do Palco Sunset que já foram divulgados do festival em 2022:



Joss Stone, Corinne Bailey Rae, Gloria Groove e Duda Beat (8 de setembro)