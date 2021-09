Diversão em Cena ArcelorMittal estreia formato drive-in em Juiz de Fora

Espetáculo “Cinderela” será encenado no dia 2 de outubro

da Redação - 24/09/2021 09:23

Depois de sucesso no Sul Fluminense, o Diversão em Cena ArcelorMittal estreia programação em modo drive-in em Juiz de Fora-MG. O espetáculo “Cinderela: Pocket Show” - clássico de Charles Perrault - será encenado no formato híbrido pela companhia Cyntilante Produções. A montagem terá exibição em modelo drive-in, no dia 2.10 (sábado), às 19h, no estacionamento do Shopping Jardim Norte e, também, poderá ser conferida on-line, ao vivo, na página do Facebook @diversaoemcena.



A peça narra as desventuras da jovem Cinderela até o seu encontro com o príncipe. A personagem é obrigada pela madrasta a se vestir com trapos e forçada a trabalhar como empregada. Com a ajuda de sua fada madrinha, a moça realiza o sonho de ir ao baile real, local onde conhece o seu pretendente. A história perpassa os mesmos caminhos, mas a produção vai deixar os espectadores grudados nos personagens. A Cyntilante Produções é uma premiada companhia teatral em Belo Horizonte, que investe na difusão do teatro musical, especialmente para a infância e a juventude.

Capacidade

Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line, a partir do dia 30.9 (quinta-feira) até o dia 2.10 (sábado) e podem ser reservados gratuitamente pelo site da Fundação ArcelorMittal. Serão 95 vagas destinadas aos espectadores, das quais 88 voltadas ao público em geral e sete são preferenciais: exclusivas para idosos (maiores de 60 anos), portadores de deficiência, gestantes, lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo e autistas.