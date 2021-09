Associação Portuguesa de Juiz de Fora sedia Consulado Honorário de Portugal

Em dezembro, a associação comemorar 130 anos

da Redação - 30/09/2021 07:57

A Associação Portuguesa de Juiz de Fora agora é sede oficial do Consulado Honorário de Portugal na cidade. O consulado atua como um suporte à comunidade portuguesa que vive em Juiz de Fora e região. A repartição consular honorária, além de facilitar a comunicação da comunidade local com o Governo Português, contribui para o desenvolvimento das relações comerciais e sociais, sendo um facilitador dos serviços consulares. Estima-se que entre 2 mil e 3 mil portugueses natos e descendentes vivam em Juiz de Fora e região.

Para estreitar as relações e ampliar a atuação do Consulado Honorário e da Associação Portuguesa, o cônsul honorário de Juiz de Fora, Álvaro José Fernandes, o presidente da Associação Portuguesa, Hamilton Larcher de Almeida e o vice-presidente, Ricardo Prata Rodrigues, se reuniram, na última semana, em Belo Horizonte, com autoridades e representantes da comunidade portuguesa em agendas que contaram com a presença do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Na ocasião, o governador foi convidado para as comemorações dos 130 anos da Associação Portuguesa em dezembro de 2021.

A Associação Portuguesa é uma das mais antigas entidades entre todas fora de Portugal. “Esta interface do Consulado Honorário com a Associação Portuguesa fortalece as duas instituições e visa buscar um melhor atendimento para a comunidade portuguesa de Juiz de fora e região”, explica o cônsul honorário. Álvaro Fernandes antecipa que uma das primeiras iniciativas do Consulado Honorário será promover um cadastro amplo da comunidade portuguesa regional, visando fortalecer o consulado junto ao governo Português. “Desta forma, com a participação de todos, garantiremos amplos benefícios para a comunidade. São entre 2 mil a 3 mil portugueses e descendentes, e a participação ativa de cada um fortalecerá o Consulado Honorário”, conclui Álvaro.

A instalação da sede do Consulado Honorário na Associação Portuguesa faz parte das iniciativas da atual presidência do clube para dinamizar a associação e promover a sua efetiva participação na vida social e econômica de Juiz de Fora e região. O presidente Hamilton Larcher destaca que, além de uma série de melhorias que estão sendo feitas no clube, com a construção de novos espaços para os sócios, o objetivo da atual gestão é resgatar as tradições que sempre diferenciaram o clube. O presidente antecipa que para as festividades dos 130 anos da Portuguesa já está sendo planejada uma série de atividades, além da entrega oficial aos sócios dos novos e dos renovados espaços da Associação Portuguesa.