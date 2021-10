Forum da Cultura realiza mostra voltada para o mês da criança

Desta vez, o evento será em formato virtual

da Redação - 07/10/2021 07:17

No dia 12 de outubro se comemora o Dia das Crianças. Para celebrar, o Forum da Cultura da UFJF preparou a sua tradicional mostra de brinquedos artesanais, especialmente voltada para os pequenos, a fim de divertir e estimular o fazer artístico. Mas os adultos também são bem-vindos, afinal, todos fomos crianças e temos esta centelha de energia e alegria dentro de nós, sobretudo com a melhora dos índices da pandemia e a possibilidade do encontro, uma retomada ou renascimento ainda tímido, mas que promete ser intenso. Excelente oportunidade para ser criança e exercer o direito de brincar, independentemente da idade.



Desta vez, o evento será em formato virtual, para que atenda às medidas de proteção e controle da Covid-19. A exposição poderá ser acompanhada através dos perfis do Forum da Cultura no Instagram e no Facebook. Durante as quatro semanas de outubro, será possível conferir peças que compõem o acervo do Museu de Cultura Popular da UFJF, instalado no Forum da Cultura, e que integram a mostra “Brinquedos no mês da criança”.

A exposição é composta por peças originárias de diferentes cidades brasileiras – como Taubaté (SP), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Belém (PA) e Juiz de Fora (MG) - e feitas com diversos materiais, como madeira, latas de óleo, canudos, arames e outros objetos recicláveis.

Os conteúdos da mostra “Brinquedos no mês da criança” começaram a ser postados na segunda-feira (4) no Instagram e no Facebook do Forum da Cultura. A partir de então, a programação segue durante todos os dias do mês de outubro, a partir das 12h.

Museu de Cultura Popular – UFJF

Com mais de três mil peças em acervo, o Museu de Cultura Popular possui estatuárias, peças de crenças religiosas e cerâmicas, brinquedos populares, entre outros artefatos de culturas nacionais e estrangeiras. A delicadeza e a originalidade das obras e utensílios expostos regularmente neste espaço despertam interesse, encantam e fazem sonhar adultos e crianças, proporcionando uma janela para tradições populares em transformação.

Forum da Cultura

Instalado em um casarão centenário, o Forum da Cultura é o espaço cultural mais antigo da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Em atividade há mais de quatro décadas, leva à comunidade diversos segmentos de manifestações artísticas, abrindo-se a artistas iniciantes e consagrados para que divulguem seus trabalhos.