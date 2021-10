Exposição Canção da América está em cartaz na Casa D’Italia

Parte das imagens da mostra já havia sido elaborada

da Redação - 11/10/2021

A galeria virtual da Casa D’Italia exibe a exposição "Canção da América: diálogos entre Minas e América Latina", da artista e arquiteta Letícia Bedendo. "As obras selecionadas para a mostra são ilustrações digitais que fazem parte de uma coletânea de sensações que são despertadas quando penso em Minas Gerais enquanto parte integrante da cultura latino-americana. Os personagens, as cores, a musicalidade e a história de Minas encantam o imaginário, fazendo com que a vontade de homenagear as belezas, mas também de refletir as contradições, seja combustível de inspiração artística. Espero que as obras tragam aos visitantes sensações de afeto, familiaridade e, ao mesmo tempo, uma inquietação necessária para querer movimentar o mundo".



Segundo Letícia, "esse interesse pelo tema advém da minha graduação em Arquitetura e Urbanismo, que me introduziu o tema do patrimônio e sua preservação. As minhas obras no geral sempre perpassam pelo tema da mineiridade, arte, música e hábitos tão presentes no nosso dia a dia".

Parte das imagens da mostra já havia sido elaborada, antes do convite para a exposição, que pode ser conferida no site (https://casaditaliajf.com.br) e no Instagram.