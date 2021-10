Museu Mariano Procópio abre cadastro para o Clube da Caminhada

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h

da Redação - 14/10/2021

Está aberto o cadastro para o Clube da Caminhada do Museu Mariano Procópio, que dá acesso ao parque do equipamento cultural de terça a domingo, a partir das 6h, duas horas antes da abertura do espaço para o público amplo. A inscrição é gratuita para todas as pessoas interessadas, que deverão se dirigir à sede administrativa da Fundação Museu Mariano Procópio (Mapro), na Rua Dom Pedro II 350 – Bairro Mariano Procópio. Os membros já inscritos também devem comparecer ao local para recadastramento e atualização de carteirinhas.

O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. É necessário levar documento de identidade, comprovante de endereço e duas fotos 3x4, além da carteira de vacinação ou aplicativo ConectSUS, comprovando imunização em dia contra a Covid-19. Reaberto ao público na última terça-feira, 12, o parque do Museu Mariano Procópio funciona de terça a domingo, das 8h às 17h, sendo bastante procurado para a prática de caminhadas, corridas e outras atividades ao ar livre. O acesso ao local antes das 8h só é liberado com apresentação da carteira de sócio do Clube da Caminhada.

Na primeira fase da reabertura do parque, gerido pela Prefeitura de Juiz de Fora, ainda não estão liberados eventos, piqueniques, ensaios fotográficos e uso dos parquinhos infantis. A lotação máxima é de 200 visitantes por vez, com controle por meio de porteiro e catracas. Não é necessário agendar a visitação, e o tempo médio de permanência recomendado é de duas horas. A entrada é franca e os usuários deverão seguir protocolos sanitários, como comprovação de vacinação, aferição de temperatura e uso de máscara.