Prefeitura realiza cadastramento de artesãs e artesãos

A iniciativa objetiva a melhor organização do comércio popular

da Redação - 26/10/2021 07:14

A Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur) iniciou nesta segunda-feira, 25 de outubro, o cadastramento das artesãs e artesãos de Juiz de Fora. A iniciativa objetiva a melhor organização do comércio popular no município, tendo em vista a movimentação durante as festividades de final de ano.



O cadastro poderá ser feito no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) até o dia 5 de novembro. As informações são de fácil preenchimento e, por isso, não há a necessidade de intermediários, como a contratação de serviço de terceiros.

Para realizar o cadastro, basta acessar o link.