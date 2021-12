Docentes da Faculdade de Economia são eleitos para Sociedade Brasileira de Econometria

por Diretoria de Imagem Institucional UFJF - 16/12/2021

Os professores da Faculdade de Economia da Universidade Federal da UFJF (UFJF), Flávia Chein e Ricardo Freguglia, foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Econometria (SBE). O mandato terá duração de dois anos, com início em fevereiro de 2022.

A Econometria é um dos principais métodos estatísticos e matemáticos de análise de dados e problemas econômicos, sociais e financeiros. “A Econometria hoje vem sendo largamente utilizada para avaliação de políticas públicas, como estimação de efeito de programas de transferência de renda, programas de treinamento profissional, entre outros. O que se busca é entender fenômenos econômicos, sociais a partir do estabelecimento de relações de causa e efeito entre variáveis.” explica Flávia.

Com a ampla importância do estudo de Econometria nos dias atuais, é possível visualizar um pouco do motivo da grande relevância da Sociedade Brasileira de Econometria dentro do campo da Economia. A SBE é uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne professores, pesquisadores, alunos de mestrado ou doutorado e outros profissionais interessados no estudo e aplicação de métodos quantitativos em economia e finanças. Entre seus sócios encontram-se economistas de destaque nas diversas esferas, pública, privada e na academia.

Impacto

Flávia destaca que ser eleita sendo fora do eixo Rio-SP, em que se encontram as principais escolas de economia do país – como a Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro -, tem um significado especial. É uma forma de reconhecimento de seu esforço em gerar trabalhos de qualidade, capazes de dialogar com a fronteira do conhecimento, bem como uma medida da interação com esses centros de ponta.

Freguglia ressalta que o novo cargo significa novos desafios. “Significa, ao mesmo tempo, desafio e oportunidade. O desafio pela missão de estar à frente, em conjunto com a professora Flávia Chein, de uma Sociedade de renomada importância entre os mais respeitáveis economistas, formadores de opinião sobre assuntos econômicos nacionais, e diversos nomes com participação ativa na vida econômica brasileira. A oportunidade vem da possibilidade de contribuir com a melhoria da SBE e de sua atuação na área econômica em seus diversos aspectos.”

O professor aponta, ainda, a importância institucional que a indicação leva para a UFJF. Segundo ele, a SBE, juntamente com a Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia (Anpec), representa as maiores associações acadêmicas da área de Economia e realiza o Encontro Nacional de Economia anualmente. Logo, para a Universidade, é uma oportunidade de estar inserida no cenário de representatividade institucional dentre os mais importantes centros de economia do país.

Futuro

Entre as propostas para o novo mandato, encontram-se levar o SBE para fora do eixo Rio-São Paulo, incentivo para pesquisas e contribuir com a manutenção e ampliação das atividades que vêm sendo desenvolvidas pela organização ao longo dos anos.

“Quando fui convidada a compor uma chapa, uma das questões era exatamente levar a SBE para além do eixo Rio-São Paulo. Então, temos essa motivação de gerar ainda mais interlocução da SBE com centros e núcleos de pesquisa do interior. O importante é incentivar pesquisa séria e de qualidade. Temos vários desafios pela frente, o desafio de retornar aos eventos presenciais, o de criar canais com alunos de instituições diversas, incentivando pesquisas na área, apresentando o que é a pós-graduação em economia no Brasil e no Exterior, entre outros”, conclui Flávia.