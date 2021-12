Concerto de Natal marca a volta dos Beatles Forever após a pandemia

Beatles Forever está completando 40 anos de carreira

por Diretoria de Imagem Institucional Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - 24/12/2021

Completando 40 anos de carreira, a banda juiz-forana Beatles Forever volta ao palco do Cine-Theatro Central da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) para o Concerto de Natal, no próximo sábado, dia 25, às 21h. O tradicional show, que já acontece há mais de duas décadas, contará com as principais músicas do quarteto inglês e promete emocionar fãs dos Beatles de todas as gerações.

Nascida da paixão de seus integrantes pelos fab four, Beatles Forever é uma banda formada pelos artistas Lau Aversa (guitarra e baixo); Hélcio Leão (bateria;, Walter Sandro (guitarra, baixo e violão); e Francisco Bustamante (baixo, piano e violão).

Os vocais, assim como no Beatles, ficam por conta de todos os componentes, variando as primeiras e segundas vozes de acordo com as músicas. A banda juiz-forana foi batizada pelo jornalista Francisco Barbosa, que apresentava um programa de rádio chamado “Beatles Forever” e convidou o grupo para uma apresentação de comemoração do aniversário do programa. De lá pra cá, já são quatro décadas.

Marcando o retorno da banda após a parada forçada devido à pandemia de Covid-19, o show conta com repertório que apresenta músicas das várias fases dos Beatles, grandes hits da banda inglesa e as composições mais elogiadas pela crítica.

Protocolos

O show acontece em parceria com o Cine-Theatro Central e também será o primeiro evento aberto ao público do teatro, desde a interrupção causada pela pandemia. Para a segurança do público, a capacidade será de apenas 30% do total permitida no espaço. Além disso, os protocolos obrigatórios incluem uso de máscaras, apresentação do comprovante de vacinação em dia, distanciamento entre as poltronas e disponibilização de álcool em gel em pontos estratégicos do teatro.

Os ingressos, vendidos na bilheteria do teatro, estão fixados em R$ 80 (inteira); R$ 40 (meia solidária para todo o público com a entrega de 1kg de alimento não perecível no ato da compra); 40 (meia).

O Cine-Theatro Central fica localizado na Praça João Pessoa s/n, no Centro da cidade.