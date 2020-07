Luther: conheça a série britânica policial com Idris Elba





Rafael Cardoli 28/07/2020

John Luther é um brilhante detetive. Lutando contra os próprios demônios, sua mente nem sempre pode salvá-lo da violência de suas próprias paixões, que podem ser tão perigosas quanto os assassinos que ele persegue.



"Luther" é uma série britânica produzida pela BBC que possui no currículo séries como: Sherlock, Doctor Who e outros sucessos.



A qualidade técnica da produção é notória. Bem executada, possui um roteiro que não está isento de falhas, no entanto, longe de ser ruim, consegue terminar bem sua primeira temporada já nos convidando para assistir a segunda (plot twist de qualidade aqui? Temos).



Amor e ódio. Dois sentimentos que a série explora com seu protagonista. Dois sentimentos que a produção aborda como equivalente, mas que se diferenciam em graus.



O protagonista enfrenta dificuldades em seu casamento e passa boa parte do tempo mergulhado no trabalho. A falta de equilíbrio do personagem afeta sua vida pessoal e profissional.



As dificuldades para lidar com suas emoções podem ser percebidas não só quando ele está investigando criminosos, mas, também, em suas tentativas de reaproximação com a esposa.



Um personagem que escolhe lidar com suas angústias usando, de certa forma, o trabalho como distração e fuga. No entanto, essa escolha tende a não ser eficaz a longo prazo, pois os problemas que o atingem em um nível interior e pessoal necessitam de reflexões concretas e profundas.



Em uma camada mais sútil, pode se dizer que a série também é sobre uma pessoa que se distancia de si próprio, usando elementos externos na tentativa de preencher algo interno.



E o talentoso Idris Elba interpreta essa falta de equilíbrio com maestria.



A série já ganhou alguns prêmios, tem cinco temporadas disponíveis no Globo Play, e segundo Elba, a produção está próxima de ganhar um filme, porém ainda não há confirmação oficial.

