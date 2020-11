Minissérie The Third Day é puro suspense psicológico





Rafael Cardoli 25/11/2020

A história acompanha Sam, um rapaz que depois de ser atraído para uma ilha misteriosa na costa britânica, é jogado em um mundo incomum com habitantes isolado do continente.

Suspense psicológico com boas atuações e uma experiência inédita é o que "The Third Day", minissérie da HBO, entrega.

Pensa comigo: pessoas com costumes não muito convencionais vivendo em uma ilha que - por algumas horas do dia fica inacessível - pois a principal e única saída do lugar é uma estreita estrada que fica totalmente submersa quando a maré sobe, impedindo, assim, que indivíduos entram e saiam do local.

"The Third Day" tem isso como premissa com seus seis episódios e é dividida em três partes. Essa divisão é feita por três estações: "Verão, Outono e Inverno."

O mistério dessa produção se estabelece através da ilha e de seus residentes. Sam (Jude Law) é o personagem que apresenta para nós todo aquele espaço desconhecido. É através dele que, na primeira parte da minissérie, exploramos cada canto daquele lugar.

O que chama a atenção nesta primeira parte são as cores fortes ("Verão"), o verde da natureza no centro da tela ou onde Sam está localizado, contrastando com a ausência de cores nas laterais. Esse artifício narrativo dá uma dimensão de ameaça sutil.

Já na segunda parte, Helen (Naomie Harris) explora a ilha e a sensação de que tem algo muito errado ali é ainda maior, pois neste momento não tem mais cores e o cinza prevalece ("Inverno"). Os produtores criaram uma atmosfera de terror crescente usando uma construção narrativa bem amarrada, fotografia pouco saturada e um eficaz design de produção.

Helen encontra um ambiente bem diferente de Sam, mais hostil e uma aparente briga entre os que ali estão.

A produção pode ser difícil de assistir para algumas pessoas pois seu estilo é lento e focado em construir uma atmosfera com pitadas de terror psicológico. Já para os amantes desse estilo de suspense a minissérie pode ser uma boa surpresa e nos remete a filmes como "O Homem de Palha", "Ilha do Medo" e "Midsommar".

O já famoso selo de qualidade HBO também dá as caras por aqui. Desde a escolha do elenco, passando pelo capricho da produção, escolha das locações e a pós produção é algo notável.

No dia 3 de outubro foi transmitido uma live de 12 horas, descrita como "uma experiência teatral." Essa experiência foi chamada de "Outono" onde as duas partes da história (Verão e Inverno) foram conectadas completando as três partes da história. Partes dessa live pode ser vista no YouTube, mas pode ficar tranquilo que se você não tiver disposto a assistir 12 horas de live não afetará o andamento da trama.

Destaque também para todo elenco que se empenha e entrega um trabalho satisfatório, principalmente Jude Law e Naomie Harris que brilham em cena.

