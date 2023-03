Segunda-feira, 4 de junho de 2018, atualizada às 15h06

Universidade de Música Popular 'Bituca' abre inscrições com 160 vagas



Da redação



A Universidade de Música Popular (Bituca) oferecerá 160 vagas para os cursos de piano e teclado, percussão e baixo, em Barbacena. As inscrições serão de 7 de junho a 9 de julho, direcionadas, exclusivamente, para iniciantes. O talento é o único pré-requisito exigido nas seletivas. Não é necessário que o candidato apresente grau de escolaridade ou atenda faixa etária específica. A escola é direcionada para quem quer profissionalizar-se e a frequência é obrigatória.



Os interessados devem se inscrever, das 9h às 13h e das 14h30 às 18h30, exceto sábados e domingos, na escola localizada na Estação Ponto de Partida. É preciso levar uma foto 3×4. Também estará disponível a opção de inscrição online pelo site. Os candidatos deverão preencher a ficha de inscrição, imprimi-la e enviá-la pelo correio, juntamente com uma foto 3×4, em carta com A.R. (aviso de recebimento) para a Bituca: Universidade de Música Popular, Caixa Postal 443, Barbacena-MG, CEP 36.200-970.



O A.R. assinado e autenticado pelos Correios será o comprovante da inscrição. Só serão aceitas as inscrições com data de postagem até o dia 9 de julho.



Seleção



Os candidatos serão selecionados em audições individuais, que podem acontecer em duas chamadas. Os interessados no curso de Engenharia de áudio & produção musical farão um teste escrito.



As audições serão feitas pelos mestres da escola e pelo Ponto de Partida em agosto, na escola. A partir do dia 16 de julho os candidatos deverão consultar no site o dia e a hora de sua seleção. O não comparecimento ou o atraso nos dias de seleção implicam, automaticamente, na eliminação do candidato.



Os aprovados terão seu nome publicado no site.

