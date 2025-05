Segunda-feira, 29 de outubro de 2007, atualizada ?s 13h20

Hemominas comemora 20 anos de atua??o em Juiz de Fora, atendendo a 57 hospitais, em 31 cidades da regi?o

Marinella Souza

*Colabora??o

Desde o in?cio de suas atividades em Juiz de Fora, o Hemominas registrou um aumento significativo de doadores na cidade. Em 1987, o Hemocentro de Juiz de Fora atendia a tr?s hospitais e o fluxo de doadores era de 40 por m?s.

Atendendo a 57 hospitais, em 31 cidades da regi?o, hoje o Hemocentro solicita tr?s mil e quinhentos candidatos ? doa??o todos os meses. Normalmente, essa meta ? atingida, mas quando o n?mero de doa?es ? inferior a equipe de Juiz de Fora realiza uma s?rie de a?es para estimular a doa??o e atingir a meta.

A m?dia de doa?es na cidade ? maior do que a m?dia nacional, que gira me torno de 1,8% anuais. Em Juiz de Fora, contamos com 2,7% de doa?es por ano, resultado de uma campanha bem estruturada e coleta em regi?es vizinhas.

"Juiz de Fora atende 31 cidades e sempre tem pacientes precisando de uma transfus?o, por isso, ? importante que as pessoas doem sangue. Ainda n?o inventaram nada que substitua o sangue para salvar a vida das pessoas"

Estat?sticas

Comemora??o No dia 30 de outubro, ?s 10h ser? realizada uma solenidade de comemora??o no Hemocentro Regional Professor Dr. Kalil Abra?o Hallack, na Rua Bar?o de Cataguazes, s/n?, Centro. Na ocasi?o, haver? o descerramento de uma placa comemorativa e o hemocentro vai receber uma Mo??o de Aplausos da C?mara Municipal, pelos servi?os prestados ? comunidade. Al?m disso, haver? uma exposi??o dos trabalhos das crian?as participantes do Projeto Doador do Futuro. Tr?s delas ser?o homenageadas por terem vencido o concurso de reda??o, desenho e artes pl?sticas, cujo tema era doa??o de sangue. Luiz Carlos de Almeida, o doador mais antigo da cidade, que j? efetuou 67 doa?es e Alexandre Lino, cadastrado desde 2005 e o primeiro a doar medula ?ssea na cidade tamb?m ser?o homenageados no dia 30 de outubro. As comemora?es pelo anivers?rio do Hemocentro Regional de Juiz de Fora come?aram no in?cio do m?s, quando foi desenvolvido um trabalho de capacita??o profissional. Para os organizadores, essa ? uma maneira de retribuir o carinho dos doadores e celebrar os excelentes resultados obtidos ao longo desses 20 anos de atua??o na cidade. As comemora?es pelo anivers?rio do Hemocentro Regional de Juiz de Fora come?aram no in?cio do m?s, quando foi desenvolvido um trabalho de capacita??o profissional. Para os organizadores, essa ? uma maneira de retribuir o carinho dos doadores e celebrar os excelentes resultados obtidos ao longo desses 20 anos de atua??o na cidade.

A assistente social do Hemominas,, lembra da import?ncia da doa??o de sangue em especial nessa ?poca de fim de ano quando reduz o n?mero de doadores e aumenta o n?mero de acidentes., avalia.

*Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social da UFJF