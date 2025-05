Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018, atualizada às 15h34

Bloco Recordar é Viver alegra as ruas nesta quinta-feira

Era uma sala em um lugar de difícil acessibilidade, com escadas, onde a única atividade oferecida seria um baile para idosos. Os mais antigos se recordam que apenas cabiam 12 casais. Enquanto seis dançavam, os outros seis aguardavam sua vez. Foi assim que em 1988 iniciaram-se as atividades em Juiz de Fora do chamado Pró-Idoso. Trinta anos depois, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) virou o tema do bloco para comemorar as três décadas de muitas atividades.



Com muita alegria e samba no pé, cerca de 500 foliões desfilarão na quinta-feira, 8, no bloco “Recordar é Viver”, que há 22 anos traz muita diversão para a cidade. A concentração está marcada para as 16h30, na Praça Antônio Carlos, de onde os foliões seguirão, às 18 horas, até o Parque Halfeld. Em caso de chuva, a folia acontece na sede do CCI, à Rua Espírito Santo, 434.



O aniversário do CCI será celebrado com o samba “Trinta Anos de Convivência”, composto por Raimundo Januário, que também é o “Rei do Bloco”. A interpretação da música fica por conta da cantora Dionísia Moreira, uma das primeiras vozes do rádio: “Já é o terceiro ano que saio como intérprete do bloco, e sempre fico muito emocionada”.



Serão oito alas contando a trajetória do serviço e suas principais conquistas. A primeira trará o estandarte 1988 - Quando tudo começou. Neste ano, o desfile faz uma homenagem especial a Nair Silva (foto acima). Aos 98 anos, ela será destaque Recordar é Viver. Dona Nair desfila no bloco desde sua criação. Outra presença ilustre neste carnaval será da senhora Francisca da Silva. Ela acaba de completar 100 anos de idade e vai comemorar na folia do bloco.



Música



“Trinta Anos de Convivência”

Autor: Raimundo Januário da Silva

Intérprete: Dionísia Moreira



Letra

Há anos o Pró-Idoso,

Veio para engrandecer

Até o samba ficou famoso,

Com o bloco “Recordar é Viver”



Trinta anos de convivência,

De trabalho e qualidade

Vêm mostrando a sua essência,

Com alegria e muita saudade



(bis)

Vem meu povo

Vem para Amac

Aqui de novo

Desfilando com destaque