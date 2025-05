Terça-feira, 3 de setembro de 2019, atualizada às 8h20

Funalfa abre plantões de tira-dúvidas da Lei Murilo Mendes

Da redação



A Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa) lançou o plantão de tira-dúvidas sobre a Lei Municipal de Incentivo à Cultura Murilo Mendes, além de oito oficinas de Elaboração de Projetos Culturais. O atendimento presencial acontece na sede da fundação, à Avenida Rio Branco, 2.234 – Centro, em horários variados – manhã, tarde e noite, sendo gratuito e livre para todos os interessados. Quem preferir pode solicitar esclarecimentos também pelo e-mail programamurilomendes@gmail.com ou pelo site funalfa.com.br.

Entre as novidades da edição, está criação de nova modalidade de projeto: Incentivo a Festivais, que selecionará até cinco propostas, com orçamento de R$ 80 mil a R$ 100 mil para realização de eventos de grande porte. As modalidades já existentes baixo custo e médio custo terão os tetos elevados para R$ 8 mil e R$ 35 mil, respectivamente.

Em sua 20ª edição, a Lei Murilo Mendes, mantida pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e gerida pela Funalfa, receberá inscrições até as 23h59 do dia 29, para quem optar pela modalidade on-line (funalfa.com.br). Já a inscrição presencial será recebida até o dia 30, na sede da Funalfa. Um aporte recorde de R$ 1,5 milhão foi destinado à edição 2019, que marca os 25 anos da legislação. Confira o cronograma dos plantões de tira-dúvidas:

Semana 1

- Dia 2 | Segunda-feira, 14h às 18h

- Dia 4 | Quarta-feira, 9h às 12h

- Dia 6 | Sexta-feira, 9h às 12h



Semana 2



- Dia 9 | Segunda-feira, 9h às 12h

- Dia 12|Quinta-feira, 14h às 18h

- Dia 13|Sexta-feira. 9h às 12h



Semana 3



- Dia 16 | Segunda-feira, 14h às 18h

- Dia 17 | Terça-feira, 9h às 12h

- Dia 19 | Quinta-feira, 14h às 18h

- Dia 20 | Sexta, 9h às 12h



Semana 4



- Dia 23 | Segunda-feira, 9h às 12h e 16h às 20h

- Dia 24 | Terça - 9h às 12h e 14h às 18h

- Dia 25 | Quarta-feira, 9h às 12 horas e 16h às 20h

- Dia 26 | Quinta-feira, 9h às 12h e 14h às 18h

- Dia 27 | Sexta, 9h às 12h e 14h às 18h