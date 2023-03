Segunda-feira, 11 de julho de 2011, atualizada às 17h20

Inscrições para lei municipal de incentivo à cultura de Cataguases prosseguem até o dia 17 de julho

Da Redação

As inscrições de projetos culturais para a Lei Municipal Ascânio Lopes de Incentivo à Cultura, da Prefeitura de Cataguases, seguem até o dia 17 de julho (confira o edital). Os interessados em participar podem cadastrar somente um projeto, que deve ter caráter estritamente artístico-cultural, e o seu financiamento poderá ser aprovado até o limite máximo de R$ 12 mil.

As propostas devem apresentar os projetos completo e detalhado. O orçamento para a execução do projeto deve estar compatível com os preços do mercado e os proponentes devem estar em dia com as obrigações fiscais junto à Secretaria Municipal de Fazenda. Para participar, os candidatos devem residir no município há mais de um ano.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria Municipal de Cultura, que fica na Praça Rui Barbosa, 175, de terça a sexta-feira, no horário das 13h às 17h. Os projetos aprovados na Lei Ascânio Lopes terão prazo máximo de conclusão de dez meses. Este é o segundo ano em que a Prefeitura de Cataguases abre edital para financiamento de projetos culturais de artistas locais, seguindo a Lei 3.746/2009, denominada Lei Ascânio Lopes, que foi sancionada pelo Prefeito Willian Lobo de Almeida em 9 de junho de 2009.

Em 2010, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura recebeu a inscrição de 36 projetos de artistas e produtores culturais de Cataguases nas áreas de teatro, literatura, artes plásticas, dança, entre outros.

Os textos são revisados por Thaísa Hosken