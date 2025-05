Ter?a-feira, 11 de dezembro de 2007, atualizada ?s 16h40

Bazarte re?ne produtos artesanais e obras de arte em prol de projetos assistenciais em Juiz de Fora

Marinella Souza*

Colabora??o

Em sua terceira edi??o, o Bazarte realiza o com?rcio de produtos artesanais com o objetivo de oferecer produtos a pre?os acess?veis e, assim, beneficiar algumas institui?es de Juiz de Fora. Os pre?os variam de R$ 1 a R$ 100 e, segundo a diretora de cultura da Funalfa, Berenice Sim?es Trogo de Oliveira, em 2007 o evento vem com um diferencial.

"Este ano, al?m do artesanato, teremos artistas com design pr?prio" , revela. Estar?o sendo vendidas obras de arte como pinturas, esculturas, cer?micas fotografias, al?m do artesanato e muitos outros produtos. Entre os artistas, encontram-se os nomes de Adauto Venturi, Andr?a Wogel, Petrilllo, Talarico, Marcelo Aquino e outros.

Berenice conta que os produtos artesanais s?o produzidos pelos internos das entidades a serem beneficiadas. "Al?m de ser uma excelente oportunidade de compras, o Bazarte tem um lado social tamb?m: as pe?as s?o fruto do trabalho de projetos assistenciais como a Casa da Menina Artes?, o Trabalharte, o N?cleo do Cidad?o de Rua entre outros" .

Ela garante, ainda, que os produtos s?o de excelente qualidade. "S?o produtos artesanais de qualidade muito muito boa" , orgulha-se. Berenice espera que cerca de tr?s mil pessoas circulem no evento, considerando a proximidade do Natal e a grande oferta de produtos do Bazarte.

O Bazarte ser? realizado no no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), a partir do dia 13 de dezembro e vai at? o dia 22. De segunda a sexta-feira, o p?blico poder? realizar suas compras no local, de 12h ?s 20h. S?bados e domingos ter?o hor?rio de funcionamento diferenciado, come?a ?s 10h e vai at? ?s 16h.

* Marinella Souza ? estudante de Comunica??o Social na UFJF.